Сколько крылатых ракет "Калибр" может иметь враг в запасе: в СМИ раскрыли примерное количество

Враг может готовиться к применению крылатых ракет типа "Калибр" для ударов по территории Украины. Оккупанты могут иметь сотни таких ракет в запасе.

О том, что враг может готовиться к ударам "Калибрами", на днях заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов. Он пояснил, что во время последних атак оккупанты использовали немало ракет типа Х-101/Х-555, поэтому, вполне вероятно, россияне могут использовать другой тип оружия.

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Сколько "Калибров" есть у врага

Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в ноябре 2023 года сообщал, что Россия может иметь в запасе около 165 крылатых ракет морского базирования "Калибр". В СМИ также отметили, что враг имеет возможность изготавливать новые ракеты. По разной информации оккупанты имеют возможности производить от 20 до 35 ракет типа "Калибр" в месяц. То есть за это время Россия могла изготовить от 80 до 120 единиц.

Учитывая, что в течение 4 месяцев оккупанты почти не использовали крылатые ракеты типа "Калибр" для ударов по территории Украины, то враг мог накопить от 245 до 285 таких ракет.

В то же время журналисты Defence Express отметили, что у врага исчерпываются ракеты типа Х-101/555/55. В СМИ заявляют, что в ноябре прошлого года оккупанты также имели около 160 таких крылатых ракет. Только в период с 21 по 31 марта 2024 года, согласно отчетам Воздушных сил, россияне уже запустили 133 ракеты типа Х-101/555/55.

На этом фоне логичной выглядит оценка, что по мере исчерпания имеющегося запаса крылатых ракет воздушного базирования россияне могут "распаковать" запас "Калибров". Но в то же время, и на те же Х-101 россияне и дальше могут полагаться для выполнения ударов по нашей критической инфраструктуре,

– добавили журналисты.

С июля 2023 года Россия почти не применяла "Калибры"