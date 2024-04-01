Сколько крылатых ракет "Калибр" может иметь враг в запасе: в СМИ раскрыли примерное количество
Источник:Defence Express
Враг может готовиться к применению крылатых ракет типа "Калибр" для ударов по территории Украины. Оккупанты могут иметь сотни таких ракет в запасе.
О том, что враг может готовиться к ударам "Калибрами", на днях заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов. Он пояснил, что во время последних атак оккупанты использовали немало ракет типа Х-101/Х-555, поэтому, вполне вероятно, россияне могут использовать другой тип оружия.
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Сколько "Калибров" есть у врага
Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в ноябре 2023 года сообщал, что Россия может иметь в запасе около 165 крылатых ракет морского базирования "Калибр". В СМИ также отметили, что враг имеет возможность изготавливать новые ракеты. По разной информации оккупанты имеют возможности производить от 20 до 35 ракет типа "Калибр" в месяц. То есть за это время Россия могла изготовить от 80 до 120 единиц.
Учитывая, что в течение 4 месяцев оккупанты почти не использовали крылатые ракеты типа "Калибр" для ударов по территории Украины, то враг мог накопить от 245 до 285 таких ракет.
В то же время журналисты Defence Express отметили, что у врага исчерпываются ракеты типа Х-101/555/55. В СМИ заявляют, что в ноябре прошлого года оккупанты также имели около 160 таких крылатых ракет. Только в период с 21 по 31 марта 2024 года, согласно отчетам Воздушных сил, россияне уже запустили 133 ракеты типа Х-101/555/55.
На этом фоне логичной выглядит оценка, что по мере исчерпания имеющегося запаса крылатых ракет воздушного базирования россияне могут "распаковать" запас "Калибров". Но в то же время, и на те же Х-101 россияне и дальше могут полагаться для выполнения ударов по нашей критической инфраструктуре,
– добавили журналисты.
С июля 2023 года Россия почти не применяла "Калибры"
- Оккупанты массированно атаковали Украину "Калибрами" в июле 2023 года. Тогда, 6 июля 2023 года, враг нанес удары по Львову. В результате атаки погибло 10 человек, еще более 40 – получили ранения. После этого 13 июля враг запустил еще 2 "Калибры" – обе ракеты сбили силы и средства ПВО.
- С тех пор враг запускал "Калибры" очень редко. В следующий раз враг атаковал ими во время во время массированной атаки 2 января. Тогда россияне запустили 3 "Калибры" – все ракеты сбила ПВО.
- В феврале 2024 года оккупанты также дважды запускали "Калибры". Так, 7 февраля россияне запустили 3 крылатые ракеты "Калибр" с ракетоносителя в Новороссийске. Однако все 3 ракеты успешно уничтожили силы ПВО. Через неделю, 15 февраля, оккупанты снова запустили 2 ракеты – их также ликвидировали украинские защитники.