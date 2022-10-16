Право вето или ядерные технологии: что Путин мог пообещать Ирану за ракетную помощь

Иран – один из немногих "союзников" России в войне против Украины. Стало известно, что страна готова поставлять россиянам не только дроны-камикадзе, но и баллистические ракеты.

Скорее всего, за это Путин пообещал иранцам несколько больше, чем просто деньги. Об этом 24 каналу сказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах.

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Что мог предложить Путин

Фараджаллах считает, что за военную помощь глава Кремля мог пообещать иранской стороне:

постоянное право вето, которое Россия будет использовать в пользу Ирана, блокируя решения против него;

ядерные технологии, ведь Иран давно к этому стремится;

поддержку в международных вопросах;

передать военные базы.

Конечно, Путину есть, что предложить. Это огромные потери, но, похоже, он готов повсюду проиграть все войны, которые он начал – в Ливии, в Сирии, повсюду, мы это видели в Армении и Азербайджане, кроме войны в Украине. Он готов пойти на все, чтобы не проиграть здесь,

– подчеркивает он.

Однако Иран может остаться ни с чем, ведь Россия неизбежно проиграет. В стране уже начались серьезные проблемы и восстания.

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По убеждению главного редактора портала "Украина по-арабски", иранцам нужно напомнить об ущербе Boeing 737 под Тегераном.

"Мы относились очень толерантно к сбитию нашего лайнера в 2020 году. До сих пор никто не привлечен к ответственности, до сих пор мы не знаем имен тех, кто виноват в этом, до сих пор мы не знаем очень многих деталей. При том, что убиты 150 гражданских людей, которые вообще ни при чем. Как это можно понять? Можно поднимать вопрос созвать Совбез", – убежден

Фараджаллах напомнил, что Муаммар Каддаффи лишился власти после инцидента в Локерби, когда его боевики или спецслужбы сбили самолет. Запад одним лайнером истощил диктатора до падения режима и заставил заплатить за каждого пострадавшего.

Поэтому мы должны напомнить о себе. "Не уверен, что он оставит вопрос, но по меньшей мере занервничает", – подытожил Мохаммад Фараджаллах.

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