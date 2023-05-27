Очень мощное дальнобойное оружие: на что способны ракеты Taurus, которые может передать Германия

Украина якобы обратилась к Германии с просьбой передать дальнобойные ракеты Taurus. Это неофициальная информация. Но было бы хорошо, если бы Киев получил эти ракеты.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, крылатые ракеты Taurus является определенным аналогом Storm Shadow, которые Украина уже получила от Великобритании.

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Однако там отличается дальнобойность. Если Storm Shadow в экспортном варианте бьет на 250 километров, а в Великобритании и Франции на 500 километров, то в Taurus все несколько по-другому. Там есть вариант только на 500 километров.

Taurus – очень мощное дальнобойное оружие

Как отметил Нарожный, Украина может запускать ракеты Storm Shadow с советских самолетов. Скорее всего, та же история будет и с ракетами Taurus, если их передаст Германия.

Есть разные модификации этой ракеты. Бетонобойная, в которой сначала взрывается первая часть, а затем – вторая. Она помогает пробивать укрепленные бункеры, командные пункты, склады боеприпасов. Также есть с уменьшенным объемом боеголовки, что увеличивает дальность полета. В общем Taurus – очень мощное дальнобойное оружие,

– подчеркнул Нарожный.

Эта ракета однозначно необходима для украинских военных. Она поможет выбивать вражеские военные объекты на временно оккупированных территориях. Это и вражеские аэродромы, и склады боеприпасов, и Крымский мост.

Что известно о крылатых ракетах Taurus – рассказал Павел Нарожный: смотрите видео

Крылатые ракеты для Украины: коротко

Стартовая масса ракеты Taurus составляет 1360 кг, из которых 481 кг – тандемная бетонобойная боевая часть. Она поможет поразить как аэродромы, так и объекты логистической инфраструктуры. Немецкие эксперты считают, что эти ракеты можно будет легко адаптировать к Су-24.

Как сообщили в издании Spiegel, Украина якобы обратилась к Германии по поводу передачи крылатых ракет Taurus. Была информация, что об этом в начале мая говорили канцлер Олаф Шольц и президент Владимир Зеленский.

Во Франции также рассматривают возможность по передаче для Украины крылатых ракет Scalp.