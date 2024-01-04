Германия определила приоритеты: у Зеленского объяснили, почему Берлин до сих пор не передал Taurus

Германия пока не предоставляет Украине дальнобойные ракеты Taurus. Однако эта страна выбрала для себя приоритетом максимальное усиление системы противовоздушной обороны Украины.

Об этом 24 Каналу заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что страна инвестирует в это очень большие средства. Он добавил, что говорится о многих системах ПРО, их оптимизации и ракетах к ним.

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"И Patriot, и IRIS-T, и еще ряд систем. Это все Германия и это – огромная программа. Если, например, в начале войны у них не было приоритетов, то сейчас я вижу абсолютно конкретный приоритет", – подчеркнул Подоляк.

Каждая страна, отметил советник руководителя ОПУ, для себя находит определенный приоритет, когда вкладывает большое количество средств. Ведь все предоставить одновременно нельзя, потому что есть определенный дефицит.

Дискуссия о Taurus

В Германии продолжается внутренняя дискуссия по поводу дальнобойных ракет Taurus. По мнению Михаила Подоляка, это хорошо, что об этом дискутируют. В то же время, уже есть страны, которые дают Украине дальнобойное оружие – ракеты Storm Shadow и SCALP-EG.

"То есть уже есть инструменты. Есть инвестиции в свои дальнобойные ракеты, и они также доказывают свою эффективность. Надо это масштабировать. И это еще один приоритет для других стран", – сказал советник руководителя Офиса Президента.

Подоляк убежден, что это следует меньше политизировать. Это ведь очень сложные процессы, когда разные страны берут для себя определенные приоритеты и активно их отрабатывают. К приоритетам, считает он, следует относиться спокойно.

По словам советника руководителя ОПУ, именно Германия и правительство канцлера Олафа Шольца имели важную роль в системах противоракетной обороны для Украины.

Россия накопила большой объем оружия. Россияне его сделали и используют. Поэтому вооружение не следует синхронизировать между собой. А вот Украина использует оружие многих стран. Синхронизировать его между собой – сложный процесс.

Очень хорошо, когда страны берут для себя приоритеты. Вот у них накоплено такого типа оружия – они готовы это предоставлять, обслуживать, дополнительно инженерно консультации проводить и т.д.,

– сказал советник главы Офиса Президента.

Сознательных все больше

В разных странах становится больше сознательных политиков или культурных, информационных деятелей. Они четко говорят о том, что Украина должна получить все необходимые инструменты, в частности, для атаки российских оккупационных войск. Все, чтобы ускорить финал войны России против Украины.

"Пусть они проводят эти дискуссии. Главное, что сейчас есть страны, которые совершенно четко поняли, что нужно предоставлять все необходимое Украине. Если мы говорим о Германии, это системы, которые фантастическую роль именно сейчас играют", – подчеркнул Михаил Подоляк.

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