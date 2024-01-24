Продолжается последовательная работа, – военный эксперт о решении последнего "Рамштайна"

18 заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоялось 23 января. Во время онлайн-конференции присутствовало военно-политическое руководство Украины, в том числе министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, что демонстрирует единство внутри системы управления.

Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он также подвел итоги "Ромштейна"-18.

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"Продолжается последовательная и систематическая работа. Она достаточно на серьезном высоком уровне с точки зрения оценки ситуации", – сказал Мусиенко.

Итоги "Рамштайна"-18

Формат "Рамштайн" и европейские страны приняли решение о том, что нужно проводить аудит оказанной Украине помощи. Оценить, что было сделано и что еще предстоит сделать. К примеру, во время аудита выяснилось, что Канада еще не предоставила батарею NASAMS и средства ПВО.

Это привело к хорошим дискуссиям в нашу пользу. Я думаю, что проведенный аудит ускорит поставки этой системы в Украину,

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Также поднимался вопрос укрепления противовоздушной обороны и увеличения поставок необходимых для Сил обороны боеприпасов. Мусиенко уточнил, что говорится о текущих потребностях по артиллерии и средствам огневого поражения.

"Еще один важный вопрос – доставка того, что уже было обещано и о чем договорились. В этом смысле абсолютно последовательная позиция Соединенных Штатов, с точки зрения того, что еще многое нужно и можно найти, в частности в странах-участницах "Рамштайна" и поставить" Украине", – добавил военный эксперт.

Больше о 18 заседании "Рамштайна"

Во вторник, 23 января, состоялось очередное заседание Контактной группы по обороне Украины. Его официально открыл глава Пентагона Ллойд Остин. В ходе речи министр обороны США подчеркнул, что вся международная коалиция, насчитывающая около 50 союзников и партнеров, остается преданной поддержке Украины.

После онлайн-конференции начальник Управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк отметил, что в 2024 году наше государство получит оружие, которого еще нет и которое поможет поражать врага и логистические узлы.

Министр обороны Украины Рустем Умеров поблагодарил страны, которые взяли на себя лидерство в разработке коалиций способностей. В частности, США, Данию и Нидерланды за авиационную коалицию, Францию за коалицию артиллерии.