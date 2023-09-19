Никаких проблем для Украины: как Запад отреагирует на "Рамштайн" с новым главой Минобороны
Впервые на заседании в формате "Рамштайн" Украину представляет новый министр обороны Рустем Умеров, назначенный 6 сентября. Смена главы Минобороны не повлияет на решения "Рамштайна", Запад также продолжит военную и политическую поддержку Украины.
Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог-международник Руслан Осипенко. По его словам, на "Рамштайне" продолжат принимать решения о помощи Украине.
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"Если в "Рамштайне" выбрана стратегия помогать Украине, то помощь будет продолжаться. Вызовом может стать только то, что человек новый, ему нужно войти в дела, понять, как все работает, на каком этапе развивается. Но он быстро справится с этим. Поэтому никаких проблем для Украины не будет. Нам будут продолжать оказывать оружие и поддержку", – убежден он.Обратите внимание! 19 сентября на базе военно-воздушных сил США "Рамштайн" в Германии началось 15-е заседание Контактной группы по обороне Украины. Союзники создали новую коалицию в поддержку Украины. Цель объединения – передача ВСУ танков Leopard и проведение обучения пилотов на истребителях F-16. К коалиции присоединились Эстония, Германия, Люксембург, Нидерланды и Польша.
Запад продолжит поддерживать Украину
Руслан Осипенко подчеркнул, что сессия Генассамблеи ООН и заседания в формате "Рамштайн" взаимосвязаны. Сессия Генассамблеи ООН – политическая поддержка, привлечение стран Глобального Юга на сторону Запада, поддержка формулы мира.
"Рамштайн" – это предоставление военной помощи и излом концепта длительной войны, на которую рассчитывал кремлевский диктатор Владимир Путин. Бункерный ожидал, что Запад откажется помогать Украине, что у него не будет столько ресурсов.
Но так не вышло. Мы видим, что Запад четко стоит на стороне Украины, будет поддерживать ее, продолжать оказывать военную и политическую поддержку,
– уверен политолог-международник.
Что известно о Рустеме Умерове
- Рустем Умеров родился 19 апреля 1982 года в городе Самарканд в Узбекистане и является этническим крымским татарином и мусульманином, поэтому для него деоккупация Крыма – особенно важный вопрос.
- В 2019 году на внеочередных парламентских выборах в Верховную Раду его избрали народным депутатом от партии "Голос", а в 2022 году он ушел из партии – был назначен на должность главы Фонда государственного имущества Украины. На должность министра обороны Украины его публично рекомендовал президент Зеленский.
- За время своей карьеры Умеров сформировал безупречную репутацию – его имя ни разу не фигурировало в коррупционных схемах, скандалах или уголовных делах.
- Утром 4 сентября Алексей Резников подал заявление об отставке. 6 сентября Верховная Рада назначила ему преемника. Им стал Рустем Умеров. Новую кандидатуру поддержали все фракции – "за" проголосовали 338 депутатов.
- Новый глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров очертил 5 приоритетов в должности министра: формирование субъектности министерства; военные – это самая высокая ценность; усиление и расширение международной коалиции; нулевая толерантность к коррупции и диджитализация; развитие украинского производства.
- Кабмин 18 сентября уволил почти всех заместителей министра обороны Украины Рустема Умерова. Сам Умеров заявил, что Минобороны начало перезагрузку и работает в штатном режиме.