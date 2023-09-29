Видео встречи Кадырова с Путиным: правозащитник из Ичкерии предположил, когда было записано

В последнее время стало больше слухов об ухудшении состояния здоровья Рамзана Кадырова. Видео с главой Чечни, которые появляются, наталкивают на мысль, что они были сделаны значительно раньше.

Об этом 24 Каналу сказал правозащитник, общественный деятель из Республики Ичкерия Муса Ломаев, предположив, что эти записи используются чтобы поддержать миф о том, что Кадыров в строю.

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Почему сложно поверить, что с Кадыровым все хорошо

Ломаев отметил, что сложно поверить в то, что видео встречи Кадырова с Путиным свежее. Ведь все знают, как Кадыров любит социальные сети. Он такой нарцисс, который постоянно пытается что-то кому-то доказать и делает для этого разные записи.

Эти записи, где он встречается то с одним, то с другим – в это поверить очень сложно,

– сказал Ломаев.

По его словам, чеченское общество поверит, что Кадыров сейчас в здравом уме и в здравом теле только после того, как тот, вытащив из кармана телефон, выйдет в прямой эфир, используя одну из доступных ему соцсетей.

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Когда могли быть записаны видео с Кадыровым

Общественный деятель из Республики Ичкерия подчеркнул, что не утверждает, что Кадыров мертв. Речь идет о том, что этот человек находится либо в тяжелом состоянии, либо в коме. А записи используются, чтобы поддержать миф о том, что с Кадыровым все хорошо.

Все эти записи лично для меня сделаны до момента, когда он (Кадыров – 24 канал) оказался в критическом состоянии в московской больнице,

– заявил Ломаев.

Он допускает, что встреча Кадырова с Путиным была действительно, но очень сомнительно, что это происходило вчера или позавчера. По всей вероятности, она была до момента госпитализации Кадырова в критическом состоянии в больницу.

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