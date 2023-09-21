Был настоящим жандармом: за что могли отравить Кадырова

Как сообщают в ГУР МО, Рамзан Кадыров в тяжелом состоянии. Но есть большой вопрос – болезнь самопровозглашенного лидера Чечни носит естественный характер или его все же отравили.

Об этом 24 Каналу заявила российская оппозиционерка Ольга Куроносова, отметив, что вероятность того, что "Дона" все-таки отравили – достаточно высока. Отметим, что в украинской разведке подчеркнули, что у Рамзана Кадырова обострились болезни.

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Мол, у Кадырова очень много родственников, а руководил самопровозглашенный лидер Чечней часто очень жестокими методами.

Людей, которые хотели бы его смерти, достаточно,

– сказала Куроносова.

Как отметила российская оппозиционерка, приспешник Кремля находится в Центральной клинической больнице Москвы. У него тяжелая почечная недостаточность, он на диализе.

К слову, Рамзан Кадыров недавно брал отпуск. Однако он еще не закончился. Вероятно, это он сделал, ведь было понятно, что у него достаточно плохое состояние здоровья.

Кроме того, есть слухи о том, что в Чечне пропал министр здравоохранения. О нем сейчас ничего не известно. А он врач самопровозглашенного лидера Чечни.

"Его заподозрили в том, что отравил Кадырова. Он либо убит, либо находится где-то в подвале и его пытают", – предположила Ольга Куроносова.

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Не как Кадыров старший

Однако другой вопрос – что будет, если самопровозглашенный лидер Чечни действительно умрет. Этот вопрос очень сложен, и у Кремля ответа на это нет.

Когда в 2004 году на стадионе в Грозном взорвали отца Кадырова Ахмата, то Рамзан с помощью очень большого вливания денег из Москвы смог удержать власть в своих руках. Рамзан Кадыров приводил на встречу к Путину и своего 17-летнего сына Ахмата Кадырова.

Впрочем, дети самопровозглашенного лидера Чечни выросли совсем в других условиях. Поэтому, Куроносова считает, что его сын не сможет сделать то, что сделал "Дон". Рамзан Кадыров во время войны Чечни с Россией был полевым командиром, поэтому до сих пор имеет военные навыки.

Воздействие на Северный Кавказ

На Кавказе сейчас нестабильная ситуация. Там постоянно проходят акции протеста.

Кроме того, что Кадыров правил самыми жестокими методами в Чечне, он был жандармом и для всего Северного Кавказа. Если что-то происходило, силовики из Чечни всегда были под рукой, чтобы митинги разогнать и напугать другие республики,

– сказала российская оппозиционерка.

Поэтому, если Рамзан Кадыров таки исчезнет, то нестабильность на всем Северном Кавказе резко увеличится.

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