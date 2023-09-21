Про це 24 Каналу заявила російська опозиціонерка Ольга Куроносова, зауваживши, що імовірність того, що "Дона" таки отруїли – досить висока. Зазначимо, що в українській розвідці наголосили, що у Рамзана Кадирова загострилися хвороби.

До теми Кадиров – це система: що буде в Чечні, якщо він дійсно помре

Мовляв, у Кадирова дуже багато родичів, а керував самопроголошений лідер Чечнею часто дуже жорстокими методами.

Людей, які хотіли б його смерті, достатньо,

– сказала Куроносова.

Як зазначила російська опозиціонерка, посіпака Кремля перебуває у Центральній клінічній лікарні Москви. У нього тяжка ниркова недостатність, він на діалізі.

До слова, Рамзан Кадиров нещодавно брав відпустку. Однак, вона ще не закінчилася. Ймовірно, це він зробив, адже було зрозуміло, що має досить поганий стан здоров'я.

Окрім того, є чутки про те, що в Чечні зник міністр охорони здоров'я. Про нього нині нічого невідомо. А він є лікарем самопроголошеного лідера Чечні.

"Його запідозрили в тому, що отруїв Кадирова. Він або убитий, або перебуває десь у підвалі та його катують", – припустила Ольга Куроносова.

За що могли отруїти Рамзана Кадирова: дивіться відео

Не як Кадиров старший

Однак інше питання – що буде, якщо самопроголошений лідер Чечні дійсно помре. Це питання дуже складне, й у Кремля відповіді на це немає.

Коли у 2004 році на стадіоні в Грозному підірвали батька Кадирова Ахмата, то Рамзан за допомогою дуже великого вливання грошей з Москви зміг утримати владу у своїх руках. До слова, Рамзан Кадиров приводив на зустріч до Путіна й свого 17-річного сина Ахмата Кадирова.

Утім діти самопроголошеного лідера Чечні виросли в зовсім в інших умовах. Тому, Куроносова вважає, що його син не зможе зробити те, що зробив "Дон". Рамзан Кадиров під час війни Чечні з Росією був польовим командиром, тому ще досі має військові навички.

Вплив на Північний Кавказ

На Кавказі нині нестабільна ситуація. Там постійно відбуваються акції протесту.

Окрім того, що Кадиров правив найжорстокішими методами в Чечні, він був жандармом і для всього Північного Кавказу. Якщо щось десь ставалося, силовики із Чечні завжди були під рукою, щоби мітинги розігнати та налякати інші республіки,

– сказала російська опозиціонерка.

Тому, якщо Рамзан Кадиров таки зникне, то нестабільність на всьому Північному Кавказі різко збільшиться.

Що відомо про стан Кадирова