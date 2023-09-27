"Вероятно, живым Кадыров больницу не покинет": Ломаев о состоянии главы Чечни

В течение сентября распространялось много неподтвержденной информации о состоянии здоровья Рамзана Кадырова. Однако Кремль пытается всячески демонстрировать, что "Дон" держится "на плаву".

Даже привлекли к этому "оппозиционерку" Ксению Собчак. Впрочем, общественный деятель из республики Ичкерия Муса Ломаев рассказал 24 Каналу, что Кадыров вряд ли выйдет живым из больницы. Он также предположил, убил ли самопровозглашенный глава Чечни своего личного врача.

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"Есть большая вероятность, что живым Кадыров больницу не покинет. Он продолжает находиться в этой больнице. Уже из нескольких стран пригласили врачей, которые пока ничего не смогли сделать", – отметил общественный деятель из республики Ичкерия.

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Россия начала использовать различные манипуляции с видео и фотографиями, в которых фигурирует Кадыров, лишь бы доказать, что самопровозглашенный глава Чечни жив. Более того, россияне к этому привлекли "оппозиционерку" Ксению Собчак, которая никогда не пойдет против путинской системы.

Российская журналистка Ксения Собчак утверждает , что вечером 25 сентября она провела разговор с председателем Чечни Рамзаном Кадыровым. Разговор, по ее словам, длился 40 минут и был осуществлен через видеосвязь.

Как отметил Ломаев, чтобы сделать из Рамзана Кадырова главу Чечни, из Москвы пригласили логопедов по русскому языку и разных политологов. В частности, пиарщиков в образе Ксении Собчак, пытавшихся на федеральный уровень поднять Кадырова и сделать его "спасителем" всего Кавказа.

Ксения Собчак настойчиво и долго пыталась сделать из Рамзана Кадырова нового чеченца, не только признающегося в любви к России, но и готового отдать за нее свою жизнь. Я даже удивлен, что Ксения Собчак так поздно подключилась к этому событию.

– заметил Муса Ломаев.

И также добавил, что Собчак будет однозначно говорить, что "Дон" жив и здоров. Также "оппозиционерка" в дальнейшем будет лоббировать путинские интересы в российском обществе.

Убивал ли Кадыров своего врача

По неофициальным данным, виновным в своей болезни Рамзан Кадыров называет врача Эльхана Сулейманова.

Ломаев предположил, что Кадыров не выйдет живым из больницы: смотреть видео

Как отметил Ломаев, информацию о том, что убили личного врача Кадырова, распространил "оппозиционный" паблик. Однако после этого врач развеял слухи и сказал, что с ним все хорошо.

Это была такая дезинформация. Период, когда Рамзан Кадыров должен был зачистить свое окружение от возможных акций отравления, уже прошел. Около 10 лет назад происходила масштабная зачистка, можно сказать последняя,

– сказал Муса Ломаев.

По его словам, самопровозглашённому главе Чечни пока не нужно никого убивать из своего близкого окружения. В частности, человека, который занимал должность личного врача.

Когда его деятельность закончилась, он поехал туда, откуда приехал. Вокруг этой ситуации распространялись разные слухи. Однако это все неправда,

– резюмировал общественный деятель из республики Ичкерия.

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