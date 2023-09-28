Никакие "Абрамусы" не страшны: Путин провел рабочую встречу с опухшим Кадыровым

Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В ходе разговора они уже классически заявили, что "ничего не боятся", а война "под полным контролем".

Отметим, что это первая публичная встреча после слухов о тяжелой болезни Кадырова. Глава Чечни набрал лишний вес и плохо формулировал предложение, из-за чего дискуссия только продолжилась.

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Появление Кадырова

Рамзан Кадыров впервые после слухов о болезни появился с официальной встречей под прицелом камер. Однако россияне массово интересовались не темой разговора, а здоровьем главы Чечни. На видео он казался опухшим и очень тяжело дышал во время разговора с президентом России. Кадыров не мог сформулировать предложение и делал много пауз из-за одышки – при этом он сидел на стуле.

Во время постановочного разговора Кадыров и Путин говорили о якобы "успехах" на гуманитарных и военных направлениях. Конечно, террористы обменялись лестью и взаимно похвалили друг друга. Глава Чечни начал рассказывать, якобы на войне все хорошо, а российская армия "выполняет задачи".

Каждый день берут в плен, каждый день уничтожают технику. Никакие "Абрамсы", "Абрамусы", как их там называют, не страшны,

– фантазировал Кадыров.

Также в сети обратили внимание на странный датчик на руке Кадырова. Сначала в комментариях начали предполагать, что это медицинский аппарат, однако устройство оказалось всего лишь электронными чётками.

Кадыров поговорил с Путиным: смотрите на видео

Что со здоровьем Кадырова