Россияне атаковали Запорожье, в городе было много взрывов: среди раненых – двое детей
Вечером 21 ноября Россия обстреляла Запорожье. В городе раздалась серия взрывов.
О последствиях атаки на Запорожье рассказал исполняющий обязанности главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.
Что известно об обстреле Запорожья?
С 21:00 до 21:40 в Запорожье прогремела серия взрывов. Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиабомб на город.
По словам главы ОВА, в Вознесеновском районе города ранения получил ребенок.
Впоследствии он уточнил, что количество раненых возросло до 3, среди них двое детей.
Кроме того, взрывной волной повреждены многоквартирные дома.
Из-за ситуации безопасности движение транспорта мостами и плотиной ДнепроГЭС полностью перекрывали. В 21:53 стало известно о возобновлении движения дамбой ДнепроГЭС.
Напомним, Запорожская область постоянно страдает от ударов КАБами. Так, 2 ноября 2026 года российские войска нанесли удар девятью авиабомбами по укрытию в Камышевахе Запорожского района, где находились люди.
После первого обстрела в помощь пострадавшим прибыли спасатели и полицейские, однако оккупанты нанесли повторный удар по месту попадания.
В результате атаки погибли 72 человека. Поисково-спасательная операция длилась две недели и завершилась 16 ноября.