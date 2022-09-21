Рано думать о распаде россии: сможет ли Украина сосуществовать с агрессивным соседом
Вопрос сосуществования с россией – давно актуален. Во время Второй мировой войны не стоило договариваться со сталиным. Возможно, сейчас мир в конце концов поймет, что Россия – это зло, каким в свое время была гитлеровская Германия.
Об этом 24 канала рассказал философ и публицист Вахтанг Кебуладзе. Он также выразил надежду, что из-за кровавых уроков сегодняшнего дня, человечество наконец-то это поймет.
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По его словам, не стоит сравнивать разные формы зла – немецкий нацизм, это абсолютное зло. Немцев пришлось очень долго лечить от него, хотя ростки остались, и это очень показательно сегодня.
"Ведь представители неонацистской партии в Бундестаге решили поехать в Россию, новые нацисты Германии - союзники России. Просто это разные формы одного и того же зла, это было нужно давно осознать", - отмечает публицист.
Нам рано думать, что будет тогда, когда Россия распадется. Нам нужно победить этого монстра здесь и сейчас. Крайне важно, чтобы весь цивилизованный мир увидел всю глубину этого зла,
– отмечает Вахтанг Кебуладзе.
Детальнее о том, как всему миру сосуществовать с россиянами: смотрите видео
Кратко о частичной мобилизации в России
- Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о призыве 300 тысяч резервистов. По его словам, частичная мобилизация захватит 1% от общего мобилизационного ресурса.
- В российской госдуме рассказали, что основная часть призывников будет из центральных и западных регионов России исходя из их мобилизационного ресурса.
- Впрочем, мобилизация коснется не всех. От нее сразу же освободили чиновников и депутатов страны-агрессорки.
- Кстати, у россиян уже началась безумная паника на фоне частичной мобилизации.