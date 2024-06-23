Не обошлось без Китая: как в США реагируют на сотрудничество России с КНДР

Россия и КНДР заключили между собой договор о всеобъемлющем партнерстве. Понятно, что Соединенные Штаты внимательно следят за этой историей.

Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин, заметив, что оба вассала Китая заключили между собой договор. Понятно, что за этим всем стоит Китай. Вряд ли бы эти двое попытались сделать что-то без разрешения Китая.

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Как Соединенные Штаты относятся к договору России и КНДР

Как отметил Рашкин, авторитарные режимы в очередной раз продемонстрировали, что они способны объединиться. В свое время Штаты надеялись, что диктаторы не смогут консолидироваться между собой из-за различных интересов. Но такого нет.

Конечно, США обеспокоены тем, что Россия официально начала поддерживать нуклеаризацию КНДР. К этому времени там на дипломатическом уровне делали вид будто против этого. Но тут есть интересный нюанс.

Известно, что ядерное оружие работает до тех пор, пока его не используют. Потом оно уже не работает. Так и такие "договоренности" будут работать до тех пор, пока их не выполнят,

– сказал Рашкин.

Кроме того, в договоре между Россией и КНДР есть пункт по обоюдной защите в случае агрессии против одного из участников. Это имеет довольно странный вид, ведь похоже на то, что Северная Корея теперь должна официально вступить в войну против Украины, несмотря на то, что Запад позволил бить по части территории России. Это выглядит абсурдно.

В общем Соединенные Штаты внимательно следят за всем, что потенциально может приблизить Третью мировую войну.

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