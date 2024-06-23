Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін, зауваживши, що обидва васали Китаю уклали між собою договір. Зрозуміло, що за цим всім стоїть Китай. Навряд чи би ці двоє спробували зробити щось без дозволу Китаю.

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Як Сполучені Штати ставляться до договору Росії та КНДР

Як наголосив Рашкін, авторитарні режими в черговий раз продемонстрували, що вони здатні об'єднатися. Свого часу Штати сподівалися, що диктатори не зможуть консолідуватися між собою через різні інтереси. Але такого немає.

Звісно, США занепокоєні тим, що Росія офіційно почала підтримувати нуклеаризацію КНДР. До цього часу там на дипломатичному рівні вдавали ніби проти цього. Але тут є цікавий нюанс.

Відомо, що ядерна зброя працює доти, доки її не використають. Потім вона вже не працює. Так і такі "домовленості" будуть працювати доти, доки їх не виконають,

– сказав Рашкін.

Крім того, в договорі між Росією та КНДР є пункт щодо обопільного захисту в разі агресії проти одного з учасників. Це має досить дивний вигляд, адже схоже на те, що Північна Корея тепер має офіційно вступити у війну проти України, зважаючи на те, що Захід дозволив бити по частині території Росії. Хоча, звісно, це звучить абсурдно.

Загалом Сполучені Штати уважно стежать за усім, що потенційно може наблизити Третю світову війну.

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