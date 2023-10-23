Есть оптимистичный сценарий: готов ли Запад к развалу России теперь

Замена Вадимира Путина кем-то другим на президентском посту не повлияет существенно на развязывание войны в Украине. Поэтому западным странам нужно работать над развалом России.

Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Юрий Подорожный, отметив, что рано или поздно перед Западом встанет выбор: либо он побеждает диктаторские режимы, либо принимает кардинальные решения.

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Вбить осиновый круг в вампира

Сегодня ситуация складывается так, что если бы Украина была адекватно вооружена, могла бы способствовать тому, чтобы Россия начала разваливаться.

Это оптимистический сценарий. Потому что пессимистические вообще не следует рассматривать. События XX века показывают, что негативные сценарии в конечном счете превращались в положительные. Ведь в Первой и Второй мировых войнах коалиции демократических стран побеждали,

– подчеркнул политтехнолог.

Сегодня, по его мнению, проводимой США политикой можно приблизить Третью мировую войну и с колоссальными тратами по всему миру остановиться на очень сложной точке.

"Или дать возможность Украине на поле боя победить Россию, а также информационно. И вбить осиновый кол в вампира, который всех достает своими действиями уже не первое столетие", – отметил Подорожный.

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Россия не остановится

Если же этот положительный сценарий не сбудется, то рассчитывать на мир с Россией не стоит. Даже если она примет 4 области Украины и украинский Крым, и наша страна будет дальше развиваться как Южная Корея, – такого быть не может. Россия не остановится.

"Даже если на Украину "надавят" подписать какое-нибудь "перемирие", это будет означать подготовку к еще большей войне. Поэтому США уже пора это осознать и принимать более кардинальные и резкие решения", – подчеркнул Юрий Подорожный.

Важно! В своем обращении 20 октября президент США Джозеф Байден сравнил боевиков ХАМАС и Путина. Он отметил, что это "разные угрозы", однако они имеют "много общего". Ведь их задача – "уничтожить соседние демократии". Если у ХАМАС цель "уничтожить Израиль", то Путин "отказывает Украине в праве на государственность".

По словам Байдена, глава Кремля отмечает, что "Советский Союз создал Украину". Также он ответил на высказывание Путина о том, что прекратив помощь Украине США и западные страны, ей бы осталась "неделя на жизнь", что Соединенные Штаты не сделают того, чего хочет Путин.

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