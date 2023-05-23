Предпосылки есть, – политолог спрогнозировал, какие регионы могут отделиться от России
От России могут отделиться отдельные регионы. Чечня и Дагестан имеют большие перспективы и определенные предпосылки, чтобы быть отдельно от страны-агрессора.
Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Тарас Загородний. По его словам, Украине выгодна гражданская война на территории России.
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Чечня и Дагестан могут отделиться
Загородний отметил, что 90% населения Чечни – это этнические чеченцы. Там есть элиты и экономическая база для независимости республики от России. Чеченцы имеют внешнюю границу, что позволит им организовать внешнюю торговлю.
Кроме того, есть определенные исторические предпосылки для отделения Ичкерии от страны-агрессора. Он вспомнил, что уже происходили две чеченские войны.
Также политолог считает, что большие перспективы быть отдельно от России есть у республики Дагестан.
В Дагестане тоже достаточно организованное общество. Есть выход к Каспийскому морю, есть даже нефть. Поэтому в этих регионах теоретически может что-то начаться,
– предположил он.
Серая зона у границы с Украиной
Тарас Загородний спрогнозировал, что может образоваться серая зона в регионах, которые расположены возле границы с Украиной: Курская, Брянская, Воронежская, Белгородская и Ростовская области. Российским властям будет достаточно трудно контролировать ситуацию там.
"Если россияне будут перебрасывать войска, например, из Запорожья и Донбасса, то могут оказаться в ситуации, которая была в Харьковской области, когда они перебрасывали войска на Херсонскую область, чтобы удержать правобережье. Они получили вакуум безопасности в Харьковской области, результат которого мы знаем", – добавил политолог.
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