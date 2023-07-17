У Пентагона есть план на случай развала России: депутат из США назвал вероятные варианты

У Пентагона есть план на любой случай. Экс-командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес заявлял, что нужно планировать то, что Россия развалится. Но если Запад не был готов к распаду СССР в 1991 году, то нужно быть готовым в следующий раз.

Об этом 24 Каналу заявил общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. Он отметил, что Владимир Путин боится второго развала.

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"Мы его ждем, ведь Владимир Путин то и дело получает то, чего не хочет. Он тяжело работает, чтобы добиться противоположного результата. Посмотрите на расширение НАТО", – отметил Рашкин.

Смена режима была бы прекрасной, если бы в России была бы демократия и там каждые несколько лет сменялись президенты. Однако она именно та страна, где власть захватили спецслужбы, которые "успешно" контролируют пассивное население тех территорий. Но оно иногда может бунтовать, так что в стране-агрессоре всегда есть варианты для смены власти.

Пригожин – это лишь первый выстрел в избирательной гонке или смене власти. Сейчас разные генералы, полковники будут в отставке, ведь продолжаются "чистки". Сейчас у России большая турбулентность, которая может привести к какому-то развалу,

– отметил общественный и политический деятель из США.

Если российскому диктатору будет казаться, что его власти пришел конец, то он может применить ядерное оружие. И ему будет безразлично, где бить – он может ударить даже по Воронежу.

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Как может наступить конец России

По мнению Юрия Рашкина, первый вариант конца страны-агрессора – вариант Евгения Пригожина, то есть – Судановский. Мол, определенная группа военных людей должна захотеть захватить власть в Москве. При этом должна быть задействована авиация – самолеты, вертолеты, также все это должно быть с перестрелками.

Второй вариант – то, что происходило в Сербии в Белграде. Тогда война закончилась довольно быстро.

"Когда им сказали, чтобы они завершали войну, они не завершали. Вместо этого устроили геноцид. Весь мир в конце концов попросил НАТО и США, чтобы они помогли", – добавил депутат от округа Рок в штате Висконсин.

Почему США не могут уничтожить Путина

Соединенные Штаты Америки не ликвидируют российского диктатора, ведь они не убивают глав государств, потому что это может привести к войне. Также непонятно, чем это может завершиться.

"Это – не наша политика", – отметил Рашкин.

По словам общественного и политического деятеля, генерал-лейтененат Бен Годжес встревожен, ведь нет никаких гарантий, что после Путина будет хуже или лучше. Мол, это – не решение проблем.

"Мы понимаем, что Путин, конечно, олицетворение проблемы, но там настолько глубже проблемы, как мы видим за полтора года этой войны", – отметил общественный и политический деятель из США.

С сообщниками российского диктатора гораздо большая и более глубокая проблема, чем тот факт, что Россия должна проиграть войну против Украины.

Что должно произойти, чтобы Путина уничтожили? Бен Годжес говорит: "Это – дело россиян, это их проблема. А уничтожение российской империи зла – это гораздо большая проблема", – рассказал Юрий Рашкин.

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