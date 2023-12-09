Россия распадется в третий раз: оппозиционер назвал факторы, которые этому способствуют

Россияне начинают уставать от войны и все чаще спрашивают Владимира Путина, когда она закончится. Однако у страны-агрессора не существует механизма, которым можно конвертировать недовольство, раздражение и усталость людей в определенные действия.

Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что все структуры, которые могли бы возглавить это движение, уничтожены. Люди, претендовавшие на роль политических лидеров, находятся либо в тюрьме, либо в эмиграции.

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Кто может запустить процесс распада России

У страны-агрессора есть внутренняя армия, направленная на уничтожение любого протеста. Речь идет о фсб, росгвардии, полиции – все эти структуры готовы уничтожить любое количество протестующих и имеют для этого решительность и потенциал. В тоталитарных государствах протесты никогда не заканчиваются успехом.

Что касается того, кто может повлечь за собой процесс распада, то стоит вспомнить историю СССР. Ведь 8 декабря 1991 года было подписано Беловежское соглашение, ставшее вторым этапом распада Российской империи в форме Советского Союза.

Беловежское соглашение засвидетельствовало прекращение существования Союза Советских Социалистических Республик и провозгласило образование Содружества Независимых Государств.

Первым этапом был 1917 год. По словам Яковенко, во время Первой мировой войны солдаты устали воевать непонятно за какие цели, ведь участие России в этой войне не имело никакого смысла. Проведя 4 года в окопах, они вышли оттуда и воткнули штык – кто в землю, а кто у своего командира.

"В результате Российская империя впервые распалась, но потом снова собралась. Ровно 32 года назад она распалась во второй раз. Я думаю, что в результате этой войны распадется в третий раз и уже окончательно. Могильщиком России станет Владимир Путин, который своими руками подготовил все к распаду", – подчеркнул Игорь Яковенко.

Какие факторы могут повлиять на распад

Есть несколько чувствительных моментов, которые могут этому способствовать. Вспоминая первый распад России, нужно знать с чего началась Февральская революция. Тогда это называли "хлебные бунты". Женщины вышли на демонстрацию и среди них пошел слух о том, что не хватает хлеба, поэтому начался стихийный женский бунт. Люди врывались в хлебные магазины, так возник искусственный дефицит.

Далее из-за ряда событий бунт начал разрастаться, возник беспорядок, который в России не смогли остановить. В итоге произошла настоящая Февральская революция, а затем и Октябрьский переворот. Существовало болезненное место, на которое нажали, и все начало рассыпаться,

– заметил российский оппозиционный журналист.

Он добавил, что в конструкции СССР и нынешней России заложена огромная "мина". Она создана искусственно и силой. Эта энергия распада спрятана в центробежных тенденциях, говорится о национальных республиках, например, о Северном Кавказе, Татарстане, Башкортостане.

Все они удерживаются силой, потому что ничто не совмещает, например, Чечню и Екатеринбург. Нет логики, объясняющей, почему эти две территории должны быть в составе одного государства. У них нет ничего общего. Надо только ослабнуть силовым структурам и сразу придёт энергия распада,

– подчеркнул Яковенко.

После распада СССР преимущественно все страны, кроме России, обрели свободу. Подобные тенденции, которые были несколько десятилетий назад, смогут развалить страну-агрессора, как когда-то развалили Советский Союз.

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