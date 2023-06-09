Эрдоган хочет включить "насильника" в расследование подрыва ГЭС, – политолог
Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил создать комиссию по расследованию подрыва Каховской ГЭС и включить в нее Россию. Таким образом, Турция пытается затянуть следствие и, вероятно, оправдать очередное преступление российских оккупантов.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он добавил, что коалиция с россиянами негативно повлияет на выяснение деталей теракта на Каховской дамбе.
Читайте также Инициатива Эрдогана просто "зажевывает" тему, – политолог о расследовании подрыва Каховской ГЭС
Мата Турции
Инициатива президента Турции – попытка затянуть процесс расследования, а затем оно перерастет в мирное урегулирование.Обратите внимание! Реджеп Эрдоган заявил, что для подробного расследования взрыва на Каховской дамбе может быть создана комиссия с участием экспертов противоборствующих сторон, ООН и международного сообщества, включая Турцию. К тому же он подчеркнул, что можно придерживаться метода переговоров, как относительно зерновому коридору.
"Эрдоган пытается "насильника" включить в расследование факта изнасилования. Он же там был, лучше знает, как все происходило и может он вам поможет", – сказал политолог.
Важно, чтобы Украина не втягивалась в непонятные коалиции, союзы и расследовательские группы, где уже заблаговременно понятно, что нас хотят бросить и обмануть.
Состав этой комиссии уже говорит о результатах следствия. В центре стоит Украина, а вокруг нее ООН, которая не помогает эвакуировать гражданских, страна-агрессорка Россия и Турция, которая 50 на 50.
Если сосчитать, то один против 2,5. Доказать правду при таких условиях фактически невозможно,
– подчеркнул Давидюк.
По его мнению, комиссию нужно создавать из стран, имеющих нейтральную позицию. Только в таком случае можно найти правду, но если к расследованию причастна Россия, то она безосновательно будет обвинять украинскую сторону.
Почему Эрдоган вовлекает Россию в расследование подрыва Каховской ГЭС: смотрите видео
Политика Эрдогана изменится
После переизбрания Эрдоган снова будет закидывать инициативу в "поиске мира" и будет пытаться продавать себя как переговорщика. Сейчас он еще оттянет появившийся во время избирательной кампании китайский вектор и будет возвращаться в турецкую сторону.
Теперь Эрдоган может быть другим, потому что такое впечатление, что он победил в этих выборах не без помощи Запада. Поэтому он может быть менее пророссийским и более дружественным к Украине,
– отметил политолог.
Сейчас Россия подняла еще одну тему обсуждения – аммоний. Страна-террористка ставит условием зернового коридора создание аммиачного. Поэтому Эрдоган как торгаш и здесь постарается выторговать что-то для себя.
Отношения Турции и России: коротко
- Президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил с диктатором Владимиром Путиным российский теракт на Каховской ГЭС Он позвонил по телефону Путину сразу после разговора с президентом Украины.
- Турция считает отношения с Владимиром Путиным и Россией "стратегически важными" и не намерена их разрывать. Пока страна импортирует 50% природного газа из России и не собирается от него отказываться.
- 17 мая Эрдоган заявил, что зерновая сделка была продлена на 2 месяца. Однако экспорт сельскохозяйственных товаров по Черному морю все еще не восстановлен.