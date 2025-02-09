У Трампа прокомментировали, действительно ли тот говорил с Путиным

Между администрацией Трампа и Кремлем происходят контакты. В Белом доме ответили, имел ли президент США разговор с Путиным.

Дональд Трамп заявил, что говорил с Путиным о завершении войны в Украине. Российский диктатор, мол, "очень обеспокоен" из-за того, что гибнут люди. Советника по нацбезопасности Майка Волца попросили рассказать о деталях разговора американского президента и главы Кремля, передает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Что говорят в Белом доме о разговоре Трампа и Путина

У Волца спросили, когда состоялся разговор Трампа и Путина, и каким было послание американца. Чиновник уклонился от прямого ответа.

Я не собираюсь опережать президента в заявлениях, там идут деликатные разговоры,

– сказал он.

Волц напомнил за заявление Трампа о том, что у России большие проблемы с экономикой, и он готов облагать, тарифицировать и применять санкции против нее, чтобы достичь мира.

Чиновник отметил, что вицерпрезидент Джей Ди Вэнс и спецпредставитель Кит Келлог обсудят с европейскими партнерами пути завершения войны в Украине на этой неделе. "Нам нужны все стороны конфликта за столом переговоров, чтобы завершить войну", – подчеркнул советник по нацбезопасности.

Напомним, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть телефонный разговор диктатора и американского президента.

К слову, Трамп заверил, что имеет конкретный план по завершению войны в Украине.