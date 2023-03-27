Китай ясно продемонстрировал России свою позицию: об этом свидетельствует одна фраза Си Цзиньпина

Украинская разведка сообщает, что Владимир Путин остался недоволен визитом в Москву Си Цзиньпина. Ему не удалось добиться от лидера Китая того, что он хотел. Однако разговора Владимира Зеленского с Си Цзиньпином пока не состоялись.

Политолог Валентин Гладких считает, что о результатах визита главы КНР в Россию свидетельствует всего одна фраза из его уст. Об этом политолог рассказал 24 Каналу.

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На конфронтацию не готовы

По его словам, Си Цзиньпин отметил, что ни в коем случае не нужно воспринимать сотрудничество Китая с Россией как создание военно-политического блока, и наши хорошие отношения с Россией не представляют угрозы для безопасности третьих государств.

Думаю, россияне дорого бы дали, если бы эти слова лидер Китая не говорил,

– заметил политолог.

Он подчеркнул, что китайцы четко продемонстрировали свою позицию, что к конфронтации с цивилизованным миром ради России они не готовы.

Политолог о возможном разговоре Си Цзиньпина и Владимира Зеленского: смотрите видео

Китаю нечего предложить

"Владимир Зеленский выразил свое желание и готовность говорить с Си Цзиньпином, в частности, относительно китайского "мирного плана". Но пока Китаю нечего предложить Украине", - подчеркнул Гладких.

По его мнению, китайцы понимают, что не может быть китайский "мирный план" фундаментом для дальнейшего урегулирования этого конфликта и завершения войны. Таким фундаментом будет все-таки украинская резолюция, в основе которой лежит мирный план Зеленского, одобренный Генеральной Ассамблеей ООН.

"Это мог бы быть какой-то ритуальный звонок. И я не исключаю возможности, что он скоро состоится, потому что китайцам нужно показать, что они прилагают определенные усилия. И Украине нужно показать, что мы плодотворно сотрудничаем с Китаем. Но существенное влияние на динамику процесса войны в Украине это не окажет", – отметил Валентин Гладких.

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