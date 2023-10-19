Опасная находка у больницы: в Ирпене в дереве обнаружили снаряд
19 октября 2023, 20:06Читати новину українською
Источник:BUCHA LIVE
В результате боевых действий на территории Украины осталось много мин и снарядов. В частности, опасная находка была обнаружена в Ирпене.
В сети распространили фото и видео с места происшествия. Там работали взрывотехники.
Стоит прочесть Сразу две страны НАТО взялись за очистку мин транспортного коридора в Черном море.
Снаряд был в стволе
В Ирпене возле амбулатории обнаружили неразорванный снаряд калибра 80 миллиметров.
Снаряд был в стволе. Фото BUCHA LIVE
Его обнаружили во время коронации деревьев на улице Нежинская, 11. На место вызвали саперов, изъявших взрывоопасный предмет.
Смотрите видео с места происшествия
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- Днем ранее в окрестностях Явирского и Волчьего Яра 47-летний мужчина взорвался на противопехотной мине. Его госпитализировали.
- В свою очередь, в Рубежном мужчина наткнулся на мину у себя во дворе.
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- А вот 7 сентября возле Мосьпанового Харьковской области автомобиль наехал на взрывное устройство. 25-летний водитель скончался в больнице.