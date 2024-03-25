Остался последний очаг ХАМАС, но вмешался Вашингтон: что произошло между Израилем и США

Министр обороны Израиля отправится в Соединенные Штаты на переговоры по Сектору Газа. В то же время премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ готов самостоятельно, без поддержки США, провести операцию в городе Рафах, где остался последний очаг ХАМАС.

Почему возникло напряжение между Соединенными Штатами и властями Израиля, рассказал 24 Каналу Роман Янушевский – политолог, журналист израильского портала "Подробности". К слову, Джо Байден сказал, что Нетаньяху больше вредит Израилю своими действиями, чем помогает.

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США не дают полностью зачистить Сектор Газа

Между политикой Белого дома и администрацией Нетаньяху возникли разногласия. Сейчас Байден и Нетаньяху находятся в разных частях политической карты. Президент США представляет Демократическую партию, а премьер-министр Израиля – правоцентристское крыло.

У них накопилось много внутренних разногласий, в частности, американская администрация никак не могла понять, почему в Израиле отказывались официально представить план, как будет выглядеть Сектор Газы после войны. Довольно долго Белый дом требовал этого плана. Судя по публикациям различных СМИ, впоследствии этот план таки представили.

Почему была такая задержка? Дело в том, что нет простых политических решений в Секторе Газа. Ведь если мы говорим о ликвидации режима ХАМАС, что является одной из главных целей нынешней войны, то тогда получается, что необходимо, чтобы там был другой режим,

– сказал Янушевский.

Сейчас на носу президентские выборы в США, на которых состоится противостояние между двумя лидерами Дональдом Трампом и Джо Байденом. Действующему президенту США нужно время, чтобы заниматься выборами, поэтому все меньше времени у него остается для Ближнего Востока.

Война не закончилась. Если мы говорим об операции в Рафасе – самом южном городе Сектора Газы, который расположен на границе с Египтом, то именно под американским давлением эта операция уже неоднократно переносилась,

– отметил журналист израильского портала "Подробности".

По его словам, сейчас там сосредоточен последний очаг ХАМАС и если дать израильской армии провести эту операцию, то по ее итогам уже можно будет объявить, что Сектор Газа полностью зачищен от радикальных палестинских группировок.

Однако Вашингтон решил отдать предпочтение переговорам с боевиками ХАМАС при участии различных посредников, в частности, Соединенных Штатов, Катара, Египта.

Самый страшный сценарий для Израиля

Возникают разные варианты, один из них – распространить власть Палестинской автономии ФАТХ Махмуда Аббаса на Сектор Газа. Однако тогда получится, что многолетняя стратегия и идеологическая формула Беньямин Нетаньяху по недопущению создания палестинского государства терпит крах. Поэтому премьер-министр Израиля не готов, чтобы ФАТХ руководил Сектором Газа.

К тому же даже на западном берегу в округе Иудея и Самария есть сложности с руководством. Ведь ФАТХ – это скорее политбюро Советского Союза, где уже много немолодых людей,

– подчеркнул Янушевский.

Однако есть младшие лидеры, например, Маруан Баргути, который сейчас отбывает пожизненное заключение в израильской тюрьме. ХАМАС пытается его обменять. Считается, что именно Баргути может быть кандидатурой, которая объединит две части палестинской автономии.

ФАТХ – одна из политических партий Палестинской автономии. Придерживается левых взглядов, принадлежит к Социалистическому интернационалу. Партия контролирует Западный Берег Иордана, выступает за политическое урегулирование с Израилем.

Отметим, что западный берег Иудея и Самария и Сектор Газа территориально не связаны между собой. Как только появится единое политическое руководство, то тогда станет вопрос о создании палестинского государства.

Израильская политическая верхушка противодействует этому плану. Ведь в части палестинской автономии, где руководит ФАТХ, люди настроены радикально, поэтому если дать им возможность проголосовать, то к власти придет ХАМАС.

"Это, пожалуй, самый страшный сценарий для израильской политической верхушки, потому что радикальная группировка уже будет находиться с двух сторон и у нее уже будет политическая легитимация для того, чтобы управлять этой территорией", – добавил политолог.

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