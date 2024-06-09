Белый дом ответил, почему на самом деле застопорилось наступление России на Харьковщине
Источник:CBS News
После того как Вашингтон разрешил Украине наносить удары по России, наступление оккупантов на Харьковщине застопорилось. Собственно, так утверждают в Белом доме.
В воскресенье, 9 июня, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил об успехах Сил обороны Украины вследствие того, что они получили разрешение на ограниченные атаки по российским территориям.
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Украина успешно воспользовалась разрешением от США
Американский чиновник отметил, что украинцы сами должны говорить о собственных военных операциях и об их влиянии на ситуацию на фронте. По словам Салливана, решение Джо Байдена по ударам по России было принято с учетом логики здравого смысла.
Как отметил советник президента США по национальной безопасности, в течение последних месяцев оккупанты пытались идти в наступление, в частности на территории Харьковской области. Было бы бессмысленно запрещать Киеву бить по агрессору, поэтому и Байден пошел на соответствующий шаг.
Украинцы воспользовались разрешением. Операция россиян на Харьковщине остановилась. Хотя Харьков все еще под угрозой, но россияне не смогли достичь значительного прогресса на земле в последние дни в этой области,
– констатировал Джейк Салливан.
Представитель Белого дома акцентировал: Соединенные Штаты в дальнейшем будут поддерживать Украину, чтобы та могла удерживать линию фронта, отражая атаки захватчиков. Кроме того, очевидно, США придется усиливать мощности из-за аналогичных процессов в России.
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Более широкий контекст: что стоит помнить
- Утром 10 мая оккупанты начали наступление на нескольких участках на севере Харьковской области. Силам обороны Украины удалось остановить операцию россиян. Аналитики говорили, что подразделениям врага не хватило личного состава для продвижения.
- Информацию о разрешении на нанесение ударов по территории агрессора официально подтвердили в конце мая. Вашингтон уточнял, что зеленый свет является ограниченным: Украине разрешили бить только по некоторым регионам на западе России.
- В то же время газета The Wall Street Journal писала, что Силам обороны разрешили использовать только системы HIMARS и артиллерию для обстрелов. Зато соответствующее решение дальнобойных ракет ATACMS якобы не касается.