Белый дом ответил, почему на самом деле застопорилось наступление России на Харьковщине

После того как Вашингтон разрешил Украине наносить удары по России, наступление оккупантов на Харьковщине застопорилось. Собственно, так утверждают в Белом доме.

В воскресенье, 9 июня, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил об успехах Сил обороны Украины вследствие того, что они получили разрешение на ограниченные атаки по российским территориям.

Смотрите также Новая Антанта и открытие нового "Второго фронта": почему встреча в Нормандии может стать исторической

Украина успешно воспользовалась разрешением от США

Американский чиновник отметил, что украинцы сами должны говорить о собственных военных операциях и об их влиянии на ситуацию на фронте. По словам Салливана, решение Джо Байдена по ударам по России было принято с учетом логики здравого смысла.

Как отметил советник президента США по национальной безопасности, в течение последних месяцев оккупанты пытались идти в наступление, в частности на территории Харьковской области. Было бы бессмысленно запрещать Киеву бить по агрессору, поэтому и Байден пошел на соответствующий шаг.

Украинцы воспользовались разрешением. Операция россиян на Харьковщине остановилась. Хотя Харьков все еще под угрозой, но россияне не смогли достичь значительного прогресса на земле в последние дни в этой области,

– констатировал Джейк Салливан.

Представитель Белого дома акцентировал: Соединенные Штаты в дальнейшем будут поддерживать Украину, чтобы та могла удерживать линию фронта, отражая атаки захватчиков. Кроме того, очевидно, США придется усиливать мощности из-за аналогичных процессов в России.

Смотрите также Байден извинился перед Зеленским за задержку в поставках оружия

Более широкий контекст: что стоит помнить