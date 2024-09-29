В Раде откровенно ответили, когда ожидают разрешения от США бить вглубь России
Союзники Украины обсуждают возможность снятия ограничений на удары дальнобойным оружием по территории России. Однако пока решение об этом не принято. В Раде спрогнозировали, когда может поступить положительный ответ от партнеров.
На прошлой неделе президент Зеленский побывал в США. Ожидалось, что именно во время встречи украинского лидера с Джо Байденом может быть предоставлено разрешение на удары вглубь России. Однако этого не произошло. Когда же ждать положительного решения Вашингтона, ответил в эфире телемарафона заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Рады Егор Чернев, передает 24 Канал.
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До выборов – вряд ли
По словам Чернова, вопрос о разрешении Украине еще "на столе", то есть США не отвергли его как вообще неприемлемый.
Будет ли это решение до выборов? Я не уверен. После выборов – достаточно вероятно,
– сказал нардеп.
По его мнению, на решение США могли повлиять многие факторы, в частности, и недавняя информация о передаче Ираном России баллистических ракет.
Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что первыми о предоставлении разрешения узнают россияне, после чего будут официальные заявления.