"Красные линии" стали мемом: способен ли Кремль ответить на разрешение бить по России западным оружием

Западные страны могут дать Украине разрешение наносить удары вглубь России. Владимир Путин отреагировал, подчеркнув, что это будет означать вступление в войну с Россией этих стран НАТО. Он пригрозил "соответствующим решением", но ответ Кремля может быть таким же, как и на предыдущие вызовы.

Такое мнение высказал 24 Каналу политолог Игорь Рейтерович, отметив, что Запад и Украина не впервые пересекают "красные линии" в отношении России. Соответственно реакция Кремля на разрешение бить по территории России вероятно будет прогнозируемой.

К теме Байден может позволить Украине применять Storm Shadow для ударов по России, – The Times

Не имеют механизма

Последствия от нанесения ударов в глубине России ракетами Storm Shadow, ATACMS, по мнению Рейтеровича, не будут отличаться от реакции на атаки украинскими дронами.

Результат будет один – что-то будет гореть в России, а где это оружие изготовлено, не играет никакой роли. Можем на Storm Shadow повесить наклейку "made in Ukraine", и пусть россияне доказывают, что она произведена не в Украине,

– отметил политолог.

На самом деле у Путина нет ничего, что он может выставить против этого. На его угрозы применения ядерного оружия никто так серьезно, как бы он хотел, не реагирует.

Он не будет атаковать страны НАТО. Провокации на границе с некоторыми европейскими странами теоретически он может устроить. Даже может попытаться настроить Александра Лукашенко, чтобы тот ему в этом помог,

– подчеркнул он.

Однако не факт, что это будет иметь тот эффект, на который Путин рассчитывает. Кроме того, россияне так сильно кричали о "красных линиях", что они в воображении даже многих западных стран превратились в мем.

Поэтому россияне, по словам политолога, не имеют механизма, чтобы изменить ситуацию. Путин может только попытаться эскалировать войну в Украине. Однако для нашей страны, которая третий год живет в формате полномасштабной войны, это не станет какой-то новостью.

Такая тональность его заявлений свидетельствует о том, что он не знает, что делать, если это произойдет, и как потом своему населению объяснять, почему это случилось. Однако россияне уже столько раз рисовали эти "линии", а Украина их переходила, что в этом случае будет такая же реакция России. Будут заявления, какие-то истерики и на этом все закончится, потому что им нечем отвечать,

– предположил Игорь Рейтерович.

Отметим, что Путин заявил о том, что разрешение Украине со стороны Запада бить вглубь территории России "существенно изменит саму суть и природу конфликта". Это также будет означать, что страны НАТО, в частности США и страны Европы, будут принимать "прямое участие" в войне с Россией. Путин пригрозил, что будут "соответствующие решения" на эти угрозы.