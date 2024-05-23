"Бить ATACMS стоит по конкретной зоне России": сможет ли Украина получить разрешение от партнеров

Россия ежедневно обстреливает Харьковскую область, украинская власть обратилась к США с просьбой предоставить разрешение бить по военным группировкам на территории России. Для эффективного решения наших партнеров требуется предоставление четкого видения применения оружия от нашей страны.

Такое мнение 24 Каналу высказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что Украина должна четко определить границы российской территории, куда можно бить. Уже потом это расстояние можно будет постепенно увеличивать.

Смотрите также Это выгодно: что означает реакция Джонсона на идею об ударах по России

Сможет ли Украина получить разрешение

Ситуация с получением разрешения бить по складам и группировкам на территории России оружием партнеров Украины, по словам Ступака, начала двигаться с места. До решения этого вопроса еще нужно определенное время, но все больше появляется сторонников просьбы Украины в США. Государственный секретарь США Энтони Блинкен уже дал "зеленый свет".

Осталось получить "зеленый свет" от Пентагона и политического руководства. То же самое касается Великобритании,

– отметил бывший сотрудник СБУ.

Нужно обсудить, куда бить

По мнению Ступака, украинской власти нужно проработать позицию неопределенности партнеров и четко отграничить, куда именно Украина будет бить.

Определить четко районы, например, Белгород, Брянск, Курск, четко определить километраж от границы. Тогда США будет понятнее, что Украина не будет сразу отправлять ATACMS "по мавзолею, Кремлю или по зданию, где расположена администрация Путина",

– подчеркнул бывший сотрудник СБУ.

Пока Украине нужно получить разрешение бить по приграничным территориям России, уже потом, по словам Ступака, постепенно это расстояние можно будет увеличиваться. Таким образом ВСУ отгоняют большие группировки россиян максимально вглубь территории России.

Они поедут не просто на 50 километров, они поедут на 70+ километров. То есть они не будут чувствовать себя свободно, потому что сейчас они в "расслабленном" состоянии и понимают, что "украинцы никогда не ударят по Белгородской области большим оружием, да, беспилотники где-то могут прилететь, но ATACMS нет",

– добавил бывший сотрудник СБУ.

Удары Украины по территории России минимизируют обстрелы из разного типа вооружения, россияне будут вынуждены оттягивать назад позиции баллистических ракет.

Мы можем создать определенную серую зону, в которые Россия не сможет делать большое скопление своих войск,

– подчеркнул бывший сотрудник СБУ.

Позиции в США относительно разрешения: коротко