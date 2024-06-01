Что дает Украине ограниченное разрешение США бить по России: фронтовая сводка от Свитана

Украина получила долгожданное разрешение от США бить их оружием по территории России, но с определенными ограничениями. Такое решение было принято, в частности, для защиты Харьковской области.

Об этом в ежедневной сводке для 24 Канала сказал военный эксперт, летчик-инструктор полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что данное разрешение на удары по России – такой себе "белый шум".

Кстати Зеленский объяснил, от чего зависит предоставление Украине разрешения бить по России без ограничений

Изменит ли что-то разрешение на удары по России

Свитан отметил, что удары российских захватчиков по Харькову вызвали волну серьезного возмущения в мире, в частности в тех странах, которые предоставляют нам вооружение. То есть возникла волна давления на руководителей с требованием разрешить Украине работать по российской территории их оружием.

По его словам, чтобы сбить эту волну, американским и европейским руководителям пришлось заявить о разрешении на такие удары по России. А по закрытым каналам при передаче вооружений были поставлены четкие ограничения практически на все дальние средства поражения.

Ведь, заметил он, из HIMARS мы можем бить только ракетами M31 с дальностью поражения 80 километров. Однако стартовые установки россиян стоят в 100 километрах от Харькова.

Вроде бы разрешили, но мы до стартовых установок не достанем этими боеприпасами,

– заявил полковник запаса.

То есть, добавил он, партнеры Украины попытались сбить накал, а никакого толку с этого практически нет. Ведь мы и так работаем стрелковым оружием вдоль линии боевого соприкосновения там, где оккупанты заходят. Пока что это разрешение – такой себе "белый шум".

Ограничения по ударам Storm Shadow

Полковник запаса отметил, что ВСУ также имеют ограничения и от Великобритании на удары Storm Shadow по России. Вероятнее всего, Белый дом "связал руки" британцам, которые сначала дали возможность нам работать этими ракетами, а потом ее забрали.

На нашей беде пиарится по меньшей мере полмира,

– сказал Свитан.

По его мнению, нужно делать примерно так, как действуют израильтяне: все им рассказывают, а те делают свое дело. Потому что иначе это не работает.

Разрешение США на удары по России: что известно