В Кремле реально запаниковали: разрешение на удары по России показывает Путину сразу 2 вещи

История с северокорейскими войсками в Курской области подтолкнула Запад действовать решительнее и позволить Украине бить по территории России. В Кремле реально запаниковали, хотя и ждали этого, ведь подготовили указ об обновлении ядерной доктрины, который Владимир Путин уже подписал.

Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он отметил, что теперь перед Кремлем встала дилемма – что делать дальше.

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Какие 2 сигнала Запад дал Путину

В концепции Запада нет такого понятия превентивно. Однако наши союзники уже пользуются статьей 51 раздела VII Устава ООН, как в свое время Путин, когда объявил, что он "вынужден был бить по Украине, потому что НАТО приблизилось к российским границам".

Так же сейчас и Запад ссылается на 51 статью – будут удары по России,

– отметил Клочок.

Предоставление Украине разрешения на удары по России дает диктатору сразу два сигнала:

ответ КНДР и России, мол, вы точно не будете расширять военный блок;

готовность НАТО ударить по территории России, уничтожая ее военный потенциал.

Обратите внимание! Генерал-майор Великобритании в отставке Руперт Джонс сказал, что Путин может попытаться наказать Запад и США за пределами поля боя в Украине. Например, Россия передаст свое оружие другим странам, которые представляют угрозу для Запада.

По мнению руководителя Центра общественной аналитики "Вежа", решение на удары по России принято двумя президентами США – Джо Байденом и Дональдом Трампом во время их встречи. Принятие этого решения в очередной раз подчеркивает, что американцы последовательны во внешней политике несмотря на то, кто сейчас возглавляет Белый дом.

На Западе пока нет понимания, как должна завершиться война. Однако перспективы завершения я вижу в том, что состоялся контакт Байдена и Си Цзиньпина. Обратите внимание, удары по России состоялись после их встречи. Я не говорю, что Си Цзиньпин их санкционировал, но его поставили в известность. По крайней мере он их не отрицал,

– добавил Клочок.

К слову, Джо Байден и Си Цзиньпин встречались 16 ноября в Перу. В Лиму оба политика прибыли для участия в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В частности, во время встречи Байден призвал Китай использовать свое влияние на КНДР, чтобы предотвратить эскалацию войны против Украины.