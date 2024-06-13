"Поздно пить Боржоми": Россия уже чувствует удары оружием Запада по своей территории, – Буданов
Все больше стран позволяет Украине атаковать вражеские цели на территории России. Между тем в Кремле угрожают эскалацией конфликта после этого. Глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал эти путинские угрозы.
По словам Буданова разрешение атаковать Россию облегчит ситуацию на фронте. Об этом он заявил в интервью украинским журналистам.
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Для Путина не существует красных линий
Глава ГУР отметил, что Россия уже испытывает на себе украинские удары.
Они уже ощущают это все. Что же готовиться? Как говорится, поздно пить Боржоми уже,
– отметил Буданов.
Он добавил, что традиционные угрозы Путина, что Украина и Запад переходят границу, – пустые разговоры.
"Красных линий не существует. Если они существуют, то где они? За столько лет говорил (Путин – 24 Канал), что точно уже перешли", – заметил Буданов.
По его словам, все эти устрашения российского диктатора лишь "игра на публику".
Разрешение бить Украине по России: последние новости
- Издание The Politico в среду, 12 июня, заявило, что Байден тайно разрешил Украине бить по территории России вблизи Харьковской области. Такое решение призвали принять президента США конгрессмены.
- Соответствующее разрешение атаковать русскую территорию Украина получила также от Германии. Шольц, ссылаясь на международное законодательство, подчеркнул, что Украина имеет право защищаться от нападений на свою территорию.
- Вероятно, свое разрешение бить по России дала и Франция. Президент Макрон говорил, что Украина должна иметь возможность нейтрализовать базы, из которых россияне атакуют украинскую территорию.
- А вот о разрешении бить по российским объектам от Великобритании речь шла еще раньше. Там говорили, что их оружие можно использовать так, как решат в Киеве, и потребность в защите от российских атак вполне понятна.