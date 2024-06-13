"Поздно пить Боржоми": Россия уже чувствует удары оружием Запада по своей территории, – Буданов

Все больше стран позволяет Украине атаковать вражеские цели на территории России. Между тем в Кремле угрожают эскалацией конфликта после этого. Глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал эти путинские угрозы.

По словам Буданова разрешение атаковать Россию облегчит ситуацию на фронте. Об этом он заявил в интервью украинским журналистам.

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Для Путина не существует красных линий

Глава ГУР отметил, что Россия уже испытывает на себе украинские удары.

Они уже ощущают это все. Что же готовиться? Как говорится, поздно пить Боржоми уже,

– отметил Буданов.

Он добавил, что традиционные угрозы Путина, что Украина и Запад переходят границу, – пустые разговоры.

"Красных линий не существует. Если они существуют, то где они? За столько лет говорил (Путин – 24 Канал), что точно уже перешли", – заметил Буданов.

По его словам, все эти устрашения российского диктатора лишь "игра на публику".

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