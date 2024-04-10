Мы очень хотим, – Зеленский о полном уничтожении Крымского моста

Владимир Зеленский высказался о возможности уничтожения Крымского моста в этом году. Президент Украины подчеркнул, что инфраструктурные объекты на оккупированных территориях являются законными военными целями.

В свежем интервью для немецкой прессы Владимир Зеленский обсудил стратегию Украины относительно военных объектов на оккупированных территориях. Он отметил, что Крымский мост и другие ключевые цели наше государство может атаковать в рамках контрнаступления.

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Украина целится на уничтожение врага

Зеленский подтвердил, что Украина рассматривает Крымский мост как один из потенциальных объектов для удара. "Мы очень хотим (уничтожить Крымский мост – 24 Канал)", – сказал он, подчеркивая важность таких объектов как аэродромы, откуда взлетают вражеские самолеты.

Это законные цели. И я уже молчу, что они расположены на временно оккупированных территориях Украины,

– заявил Зеленский.

Президент также обратил внимание на другие пути поставки вооружения Россией на фронт. Кроме этого, аэродромы, которые используются для бомбардировок украинской территории.

Крымский мост: более широкий контекст

Крымский мост признан Украиной стратегически важным объектом, который используется Россией для поддержки своих оккупационных сил. Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов подтвердил, что уничтожение моста является приоритетной задачей.

Защита Крымского моста усилена оккупантами, но Украина продолжает работать над ее нейтрализацией. Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки, отметил, что оборону моста и других ключевых объектов, а также кораблей, было укреплено в соответствии с отчетностью.

В то же время анонимный чиновник из ГУР в интервью The Guardian озвучил планы по уничтожению Крымского моста в первой половине 2024 года. Это подтверждает важность моста как военной цели, которая должна быть обезврежена в рамках стратегии Украины.

Генерал-майор Вадим Скибицкий указал на критическую роль Крымского моста в логистике российских оккупационных сил. Он подчеркнул, что ГУР осознает стратегическое значение моста для России и необходимость его уничтожения для успешного противостояния агрессору.

ВладимирЗеленский не раскрыл конкретных планов по Крымскому мосту на 2024 год. Однако его комментарии указывают на серьезность намерений Украины относительно военной инфраструктуры, расположенной на оккупированных территориях нашего государства.