Разумков, План трансформации, вечеринка. Как прошел первый день съезда "слуг народа" в Трускавце

1 октября в Трускавце начался съезд фракции "Слуга народа". Во время заседаний представители различных ветвей власти оценили работу монобольшинства, а также спланировали деятельность "слуг" на экваторе парламентской каденции. В течение собрания говорили о вероятной отставке Разумкова и Венедиктовой, "антиолигархическом" законе, трансформации страны. Мероприятие закончилось smart-вечеринкой.

Как "слуги" прибыли в Трускавец

Около 8:20 часть "слуг народа" прибыла из Киева в Трускавец поездом. Это событие не обошлось без скандалов, ведь 30 октября журналистку Анну Стешенко вместе с коллегой пересадили к "простых смертным" из вагона с нардепами. Начальник поезда Анатолий Медведь объяснил, что это произошло в связи с организованной групповой перевозкой.

Интересно знать Журналистов, несмотря на наличие билетов, пересадили с вагона со "слугами" в поезде на Трускавец

По информации 24 канала, другие нардепы добирались до Трускавца на собственных авто. В курортном городке "слуг" расселили в гостиницах "Миротель" и "Лесная песня" по принципу "случайности". В то же время заседания фракции происходили в "Риксосе", территорию которого охраняли сотрудники Нацполиции, полиции диалога и Нацгвардии.

Накануне в "Слуге народа" уверяли, что "Большая фракция" состоится на средства нардепов. Как оказалось, съезд организовали за "партийные деньги". То есть за счет бюджетных средств. Об этом "слуга" Евгений Брагар сообщил на перроне железнодорожной станции "Трускавец" сразу по прибытии.

Будут ли голосовать за отставку Разумкова

В 14:00 в "Риксос" начали пускать журналистов, которые ранее аккредитовались на мероприятие. В это же время к курортному комплексу съезжались народные депутаты.

Потураев не знает, приглашали ли Разумкова на съезд" / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

У центрального входа в гостиницу с медийщиками различных СМИ общался Никита Потураев, заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. Обсуждал и вопрос возможной отставки Дмитрия Разумкова, действующего спикера парламента.

Я не знаю, приглашали ли Диму на съезд. Дима говорит, что его не приглашали. Об отставке ничего сказать не могу, ведь еще не видел повестку дня,

– рассказал Потураев.

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Член образовательного Комитета ВРУ Роман Грищук и заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Тищенко также нам подтвердили, что не было никаких разговоров о сборе соответствующих подписей. Тищенко отметил, что лично приглашал Разумкова приехать на съезд и не понимает, почему тот не согласился.

Мы вообще не обсуждали этот вопрос (отставку Разумкова – 24 канал), ни в Офисе Президента, ни с самим президентом. Возможно, здесь поговорим об этом,

– отметил Кирилл Тимошенко, заместитель главы ОПУ.

Итоги деятельности и планы на будущее



Юлия Палийчук говорит, что во время съезда "обсудили то, что удалось и над чем надо работать" / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Около 15:00 началась "Большая фракция", во время которой представители разных ветвей власти "обсудили то, что удалось и над чем надо работать".

Это не "Трускавец-2 "... Заседание не предусматривает проведение учебных мероприятий, лекций, семинаров ... Это собрание команды президента и "Слуги народа во власти,

– сказала Юлия Палийчук, пресс-секретарь фракции "СН".

В первый день съезда премьер Денис Шмыгаль обнародовал стратегию развития экономики и социальной сферы, а советник Зеленского Руслан Стефанчук рассказал о результатах работы над планом выполнения программ украинского лидера.

Тимофей Милованов, советник руководителя ОПУ и президент Киевской школы экономики, представил План трансформации страны. Именно его гарант и презентовал во время визита в США.

План трансформации Украины имеет четыре направления. Это – безопасность (например, военная безопасность, геобезопасность), также это – энергетическая безопасность, то есть это разные безопасности, еще – инклюзивная экономика, и верховенство права,

– сказал он.

По его словам, направление инклюзивной экономики раскрывается на три кластера – агро, диджитал и логистический хаб, то есть, инфраструктуру. Милованов считает, что эти направления требуют 277 миллиардов долларов инвестиций.



Во время "Большой фракции" Милованов представил План трансформации страны / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

На съезде нардепы оценивают работу правительства и деятельность каждого из министров по пятибалльной шкале, говорит заместитель главы фракции "СН" Александр Корниенко во время брифинга.

Мы не вводили много критериев, это просто – оцените от одного до пяти работу министра, или председателя комитета, или определенных органов Верховной Рады. Это больше дополнительная информация всем для понимания ситуации, комитетам для какой-то своей рефлексии,

– пояснил он.

Smart-вечеринка с нардепами

После сессии "вопрос – ответ" журналистов пригласили на smart-вечеринку. Она началась в 19:00 в одном из залов отеля "Риксос". На мероприятии журналисты могли неформально пообщаться с народными избранниками до 20:00. После этого времени все разговоры – "не под запись".

Smart-вечеринка длилась с 19:00 до 23:00 / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Во время второго дня съезда лидер фракции "СН" Давид Арахамия предложит вопрос отставки действующего спикера ВРУ Дмитрия Разумкова. Об этом на вечеринке в комментарии 24 канала рассказал Данил Гетманцев, председатель Налогового комитета Рады.

Я не исключаю, что фракция поддержит это решение,

– предполагает он.

Гетманцев уверяет, что конфликт между Разумковым и монобольшинством “не личностный". По его словам, разногласия в "Слуге народа" между монокоалициею и спикером произошли, в частности из-за "антиолигархического" закона. Во время общения со СМИ Тимошенко заявил, что Разумков еще не подписал законопроект о деолигархизации.

Зачем эта Венецианская комиссия? Зачем все эти преграды? ... Мы ("СН"- 24 канал) убеждены в том, что люди, которые есть в нашей команде, а спикер, назначенный по нашей квоте, точно есть в нашей команде, должны разделять наши ценности,

– отметил председатель Налогового комитета.

Инсайдер "Интерфакс-Украина" заявил, что "Слуга народа" рассматривает первого заместителя Разумкова Руслана Стефанчука как единственного кандидата на пост спикера парламента в случае отставки действующего председателя ВРУ.

В то же время Стефанчук на smart-вечеринке заявил: "То место, которое я сейчас занимаю, больше импонирует мне по характеру моей квалификации".

Гетманцев не верит, что в ОПУ хотят уволить генпрокурора Ирину Венедиктову. По его мнению, она – "один из самых эффективных прокуроров за последние десять лет". Накануне журналист Юрий Бутусов заявил, что Офис Президента уже вроде бы начал сбор подписей за отставку генпрокурора.

На вечеринке гостей угощали разнообразными бутербродами, овощами на гриле, мясом, рыбой, пирожными, фруктами, блинами и салатами.

На smart-вечеринке журналисты могли неформально пообщаться с народными избранниками / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Все желающие могли продегустировать белое вино Callia Torrontes и красное вино Callia Shiraz, а также игристое Сanti Prosecco Doc. Однако многие нардепы отдали предпочтение более крепким алкогольным напиткам, в частности виски Jack Daniels Old No 7.

Сценарист "Квартала 95" Артем Гагарин был ведущим вечеринки. Гостей также развлекала группа Free Sound, которая исполняла англоязычные и франкоязычные песни в джазовой аранжировке.

Нардепы и журналисты имели возможность не только пообщаться, но и отдохнуть – поиграть в бильярд, настольный теннис и футбол, PlayStation. Во время мероприятия слуги приняли участие и в дружественном турнире по настольному теннису. В нем победил нардеп Александр Аликсийчук.

"Слуги" отдыхали и на закрытом от СМИ мероприятии, которое проходило на втором этаже отеля "Риксос" / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

В кругу медийщиков и коллег отпраздновали дни рождения двое нардепов. Ведущий мероприятия в шутку предложил разделить счет за вечеринку между ними пополам. Smart-вечеринка продолжалась до 23:00. В то же время "слуги" отдыхали и на закрытом мероприятии, которое проходило на втором этаже отеля "Риксос". Сотрудников СМИ не него не пускали

Сегодня, 2 октября, в планах "Большой фракции":

совещание участников с представителями силовых министерств и правоохранительных органов;

работа в группах над детализацией Плана трансформации страны, результаты которой представляют всем участникам для совместного обсуждения, внесения замечаний и предложений;

"награждение" лучших депутатов в нескольких "номинациях".

К обсуждению итогов работы групп присоединится президент Владимир Зеленский и министр внутренних дел Денис Монастырский. По итогам работы групп создадут соответствующий план для команды на ближайшие два с половиной года.