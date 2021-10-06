Разумков будет пытаться играть на электоральном поле "Слуги народа", – политолог
Источник:24 канал
Дмитрий Разумков может создать свою собственную политическую силу. Он попытается прикинуться определенным "Джокером". Сейчас спикер пытается продемонстрировать, что может противостоять "Слугам народа".
Соответственно Разумков противопоставляет себя и Владимиру Зеленскому. Такое мнение высказал политолог Игорь Петренко в эфире 24 канала.
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По его словам, пока у Разумкова низкий рейтинг электоральной поддержки, в среднем 3 – 4%. У него неплохой уровень доверия, однако это не превращается в электоральную поддержку.
Разумков будет пытаться играть на электоральном поле "Слуги народа". Это будет примерно левый центрист. С опорой на Восток и Юг,
– резюмировал Петренко.
Он добавил, что на электоральную поддержку "Слуг народа" это особо не повлияет. Однако Разумков может претендовать на 3 – 5% от их избирателей.Справка. Левоцентризм – умеренные левые политические взгляды, в оппозиции к сильным левым группам.
Получит ли Разумков поддержку на выборах
По мнению политолога, если Разумков попытается объединиться с другими политсилами, то это не сыграет ему на пользу. Ему все же лучше пробовать развивать свой бренд и создавать под себя какую-то политическую силу.
Пока Разумков не является электорально привлекательным. К нему приковано внимание из-за его должности спикера, а не из-за политических заявлений. При условии, что политик потеряет должность спикера, ему будет трудно устроить поддержку от спонсоров.
Игорь Петренко прокомментировал ситуацию с Разумковым: смотрите видео
Разумков и "слуги народа": что нужно знать
- Из-за разногласий в политических взглядах с "слугами", в сентябре начали распространяться слухи о возможной отставке спикера Разумкова.
- Давид Арахамия 30 сентября поручил выдать подписные листы для отставки спикера.
- Сам Разумков тогда заявил, что с процессом не будет медлить.
- На встрече "Слуги народа" в Трускавце нардепы проголосовали за отставку Разумкова. Лишь менее 10 депутатов были "против".
- 4 октября народные избранники собрали необходимое количество голосов, чтобы начать процесс отзыва политика с должности.
- 5 октября в Верховной Раде отстранили Разумкова от ведения пленарных заседаний на 2 дня.