Разумков заявил, что "слуги" исключили его из партийных чатов
5 октября 2021 , 17:17Читати новину українською
Источник:Укринформ
Дмитрий Разумков рассказал, что 4 октября его удалили из всех партийных чатов "Слуги народа". По мнению спикера, коллеги решили, что его там "многовато".
По словам Разумкова, его исключили из чатов на Согласительном совете.
Кстати Время все расставит на свои места, – Разумков после своего отстранения
Глава парламента отметил, что не принимал активное участие в переписке. Преимущественно он получал информацию, которую распространяли народные депутаты.
Вероятная отставка Разумкова: что известно
- Информацию, что Разумкова могут отправить в отставку с поста спикера, начали распространять в сентябре. Говорили о его разногласиях с политикой "Слуги народа". Например, спикер отправил законопроект об олигархах на оценку Венецианской комиссии.
- Уже 30 сентября от главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии председателю Верховной Рады поступили обращения о выдаче подписных листов за его отставку. В этот же день эти письма появились в Аппарате Верховной Рады.
- На заседании Франции в Трускавце менее 10 нардепов выступили против отзыва Разумкова. Другие такое решение вроде бы поддерживают.
- 4 октября депутаты собрали необходимое количество подписей за отставку Разумкова и в тот же день запустили процедуру.
- 5 октября 240 народных депутатов поддержали отстранение Дмитрия Разумкова от пленарных заседаний на 2 дня.
- Отставку Разумкова нардепы могут рассмотреть 7 октября.