Разумков заявил, что "слуги" исключили его из партийных чатов

Дмитрий Разумков рассказал, что 4 октября его удалили из всех партийных чатов "Слуги народа". По мнению спикера, коллеги решили, что его там "многовато".

По словам Разумкова, его исключили из чатов на Согласительном совете.

Кстати Время все расставит на свои места, – Разумков после своего отстранения

Глава парламента отметил, что не принимал активное участие в переписке. Преимущественно он получал информацию, которую распространяли народные депутаты.

Вероятная отставка Разумкова: что известно