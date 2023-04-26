Элиты России переживают кризис на грани паники: чего больше всего боятся

В России все еще остаются иностранные компании, обеспечивающие жизнедеятельность общества – медицину, питание, детское питание. Однако они понемногу сворачивают свою деятельность.

Об этом 24 Каналу рассказал украинский предприниматель, основатель компании Unicorn Nest Денис Довгополый. Он подчеркнул, что в стране-агрессоруе есть дефицит, в частности медикаментов.

Достойно внимания Кровавые алмазы, металл и руда: работают ли санкции ЕС и как Россия может их обходить

Россияне будут терпеть

Долгополый заметил, что у некоторых компаний по производству питания есть замкнутый цикл в России, поэтому они не могут быстро закрыться.

В стране-агрессоре голода как такового не случится, но некоторые ограничения в отношении пищевых продуктов будут,

– подчеркнул предприниматель.

По его мнению, россияне будут все это терпеть. И даже если значительно ухудшится их материальное положение, они не станут выступать против царя, но пойдут против локальных элит.

"А вот эти локальные элиты переживают уже третью фазу на грани паники. И когда начнется украинское контрнаступление, мы подготовили проекты, которые позволят расшатать российскую экономику, политикум, истеблишмент и т.д.", – рассказал Долгополый.

Кто спровоцирует развал России: смотрите видео

Элиты рискуют жизнью

По инсайдерской информации, сейчас настроение у элит даже хуже, чем в апреле прошлого года, когда им было очень плохо.

Россия начнет разваливаться, когда ее раскачают элиты, которые будут биться в панике,

– заметил собеседник.

Он уверен, что Россия обязательно развалится, но не потому, что в экономике закончатся деньги. А потому, что элиты понимают, что они сейчас рискуют не только своей свободой по уголовным делам в Европе, но и жизнью.

Когда в стране закручивают гайки, этот процесс не может происходить без крови. Поэтому начнутся казни публичные и непубличные. И они понимают, что сейчас будут отвечать своей собственной жизнью и своих детей,

– отметил Долгополый.

Когда элита получает экономическую награду за определенные риски, то понимает, зачем ее это. Но если их грабят и не дают им воровать, тогда все для них теряет смысл.

"Мы надеемся, что рано или поздно элиты начнут подпольное сопротивление или попытаются перекупить силовиков", – резюмировал Денис Довгополый.

К теме Россия обходит санкции ЕС: министр экономики Германии озвучил простое решение, как этого избежать

Что происходит с российской экономикой