Экс-глава разведки сказал, что заставит элиты восстать против Путина

Проигрыш оккупантов в войне против Украины –это развал России не только с помощью военного поражения, но и внутренней дестабилизации. Тогда российские элиты будут вынуждены восстать против Владимира Путина.

Победа Украины на фронте сдвинет окружение кремлевского диктатора работать против него, когда он ослабнет и не будет иметь системы репрессий. Такое мнение 24 Каналу озвучил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

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Украина будет иметь новую стратегию

Николай Маломуж отметил, что у Украины будет новая стратегия ведения военных операций, не только оборонительных. ВСУ сломают российскую модель затяжной войны на истощение нашего государства и союзников.

Наши защитники выйдут на новую модель мощных ударов и проведения специальных операций. Для этого будет обеспечено высокотехнологичное оружие и огромное количество доступных боеприпасов со стороны союзников по "Рамштайну", нашего ВПК и закупки на внешних рынках.

А тогда и Россия будет просить себе гарантии. Потому что проиграть – это развал России не только с помощью военного поражения, но и внутренней дестабилизации,

– подчеркнул генерал армии.

Российские элиты уже не поддерживают методы Путина по войне против Украины. Кремлевский диктатор проводит кадровые изменения внутри России, потому что видит, что его сторонники уже по-другому оценивают его стратегию ведения войны.

"Только наша победа на фронте сдвинет то окружение работать против Путина, когда он ослабнет, не будет иметь системы репрессий против граждан, от сел до Санкт-Петербурга и Москвы, до конкретных своих сторонников, даже представителей спецслужб", – убежден экс-глава разведки.

Ситуация на поле боя сложная. Однако очень нужны конкретные успехи на фронте, глубокая оперативная работа с союзниками, мощное давление на Россию всеми средствами и с помощью международных партнеров.

А когда это может быть? По всем параметрам, по времени, с учетом переговорного процесса, подготовки, логистики , накопления ресурсов, примерно полгода – год и мы должны выйти на эту стратегию и выходить на победу. У нас нет альтернативы. Другой путь – это затяжная долгая война и условия России,

– добавил Маломуж.