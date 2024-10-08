Перемога України на фронті зрушить оточення кремлівського диктатора працювати проти нього, коли він ослабне та не матиме системи репресій. Таку думку 24 Каналу озвучив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

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Україна матиме нову стратегію

Микола Маломуж зазначив, що в України буде нова стратегія ведення військових операцій, не тільки оборонних. ЗСУ зламають російську модель затяжної війни на виснаження нашої держави та союзників.

Наші захисники вийдуть на нову модель потужних ударів та проведення спеціальних операцій. Для цього буде забезпечена високотехнологічна зброя і величезна кількість доступних боєприпасів з боку союзників по "Рамштайну", нашого ВПК та закупівлі на зовнішніх ринках.

А тоді і Росія буде просити собі гарантії. Тому що програти – це розвал Росії не тільки за допомогою воєнної поразки, але й внутрішньої дестабілізації,

– підкреслив генерал армії.

Російські еліти вже не підтримують методи Путіна щодо війни проти України. Кремлівський диктатор проводить кадрові зміни всередині Росії, тому що бачить, що його прихильники вже по-іншому оцінюють його стратегію ведення війни.

"Тільки наша перемога на фронті зрушить те оточення працювати проти Путіна, коли він ослабне, не матиме системи репресій проти громадян, від сіл до Санкт-Петербурга і Москви, до конкретних своїх прихильників, навіть представників спецслужб", – переконаний ексглава розвідки.

Ситуація на полі бою складна. Однак дуже потрібні конкретні успіхи на фронті, глибока оперативна робота з союзниками, потужний тиск на Росію всіма засобами та за допомогою міжнародних партнерів.

А коли це може бути? По всіх параметрах, по часу, з урахуванням переговорного процесу, підготовки, логістики, накопичення ресурсів, приблизно пів року – рік і ми повинні вийти на цю стратегію і виходити на перемогу. У нас нема альтернативи. Інший шлях – це затяжна довга війна і умови Росії,

– додав Маломуж.