По словам Пескова, только дипломатия может снизить напряженность на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в Anadolu Agency.

Что известно о заявлении Пескова?

Накануне в Politico сообщили, что Россия якобы предложила США прекратить обмен разведданными с Ираном в обмен на остановку американской помощи Украине. Белый дом вероятно отклонил такое предложение.

Дмитрий Песков 23 марта сообщил, что информация об остановке обмена разведданными является фейком.

Мы, безусловно, видели это сообщение. Оно относится к категории неправдивых, или, точнее, ложных сообщений,

– отметил Песков.

Он также цинично заявил, что удары США по АЭС в Бушере приведут к ужасным последствиям для региона и добавил, что Россия якобы неоднократно предупреждала Белый дом об опасности таких ударов.

По его словам, Москва выразила свою обеспокоенность по этому поводу как Вашингтону, так и МАГАТЭ.

Пока Россия говорит об угрозе для энергосектора Ирана, она продолжает бить по украинской инфраструктуре