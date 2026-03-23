За словами Пєскова, лише дипломатія може знизити напруженість на Близькому Сході. Про це повідомили в Anadolu Agency.
Що відомо про заяву Пєскова?
Напередодні у Politico повідомили, що Росія нібито запропонувала США припинити обмін розвідданими з Іраном в обмін на зупинку американської допомоги Україні. Білий дім ймовірно відхилив таку пропозицію.
Дмитро Пєсков 23 березня повідомив, що інформація про зупинку обміну розвідданими є фейком.
Ми, безумовно, бачили це повідомлення. Воно належить до категорії неправдивих, або, точніше, хибних повідомлень,
– зазначив Пєсков.
Він також цинічно заявив, що удари США по АЕС у Бушері призведуть до жахливих наслідків для регіону й додав, що Росія нібито неодноразова попереджала Білий дім про небезпеку таких ударів.
За його словами, Москва висловила свою стурбованість з цього приводу як Вашингтону, так і МАГАТЕ.
Поки Росія говорить про загрозу для енергосектору Ірану, вона продовжує бити по українській інфраструктурі
З 24 лютого 2022 року Росія здійснила щонайменше 64 масовані атаки на енергетику України, використовуючи 12,7 тисяч ударних БПЛА та 2,9 тисячі ракет.
Росія здійснює удари по українській енергетиці, щоб морально виснажити українців і тиснути на державу для капітуляції. Українські енергетики працюють над тим, щоб зберегти цілісність енергосистеми.
Востаннє ворог масово атакував Україну 14 березня. Тоді окупанти запустили близько 498 засобів повітряного нападу. Сили ППО знешкодили 460 цілей, включаючи 58 ракет та 402 безпілотники різних типів.
Мер Івано-Франківська закликав бути уважними до тривог, зокрема, у ніч на 24 березня. Російська армія може масово вдарити по Україні найближчими днями.