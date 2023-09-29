Россия вернула вагнеровцев на фронт: разведка Британии назвала риски, которые это создает
Источник:Министерство обороны Великобритании
Британская разведка подтверждает, что наемники ЧВК "Вагнера" начали передислоцироваться в УкраинуРоссия перебросила вагнеровцев под Бахмут.
В разведывательном обзоре британского Минобороны за 29 сентября говорится, что вагнеровцы возвращаются как по одному, так и в составе небольших групп, воюющих против Украины на стороне разных пророссийских подразделений.
Смотрите также У наемников "Вагнера" проблемы у Бахмута, – ISW
Опыт вагнеровцев может помочь регулярной армии России
"Точный статус передислоцированного личного состава неясен, но вполне вероятно, что отдельные лица перешли к частям официальных сил министерства обороны России и других ЧВК", – говорится в сообщении британской разведки.
В ведомстве подчеркнули, что вагнеровцы концентрируются в районе Бахмута. В разведке предположили, что в этом секторе их опыт пригодится российским оккупантам, поскольку многие знакомы с нынешней линией фронта и местной украинской тактикой.
Также разведка Британии напомнила, что подразделения вагнеровцев вышли из Украины в начале июня 2023 года. Это произошло до неудачной попытки мятежа главаря группы Евгения Пригожина 23 – 24 июня, якобы погибшего в авиакатастрофе 23 августа вместе с другими руководителями группы.
Что известно о возвращении вагнеровцев на фронт
- После того, как вагнеровцы вывели из Украины, произошла неудачная попытка мятежа Пригожина в России. Мятеж закончился тем, что вагнеровцам разрешили разместиться на территории Беларуси.
- В августе 2023 года Госпогранслужба Украины зафиксировала передислокацию вагнеровцев из Беларуси.
- В Восточной группировке войск ВСУ подтвердили, что Россия снова перебрасывает в Украину бывших участников ЧВК "Вагнера", которые были в Беларуси. Наемники рассеяны по разным подразделениям и участвуют в боях на Востоке
- Представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш отметил, что вагнеровцам поставили задачу восстановить утраченные позиции на Донетчине и Луганщине. Что касается количества вагнеровцев, то Евлаш отметил, что около 8 тысяч наемников в поисках "работы".
- По данным украинских военных, несколько сотен вагнеровцев было зафиксировано на Бахмутском направлении.
- В то же время в ISW заявляют, что войска "Вагнера" раздроблены и вряд ли смогут объединиться в единую боевую силу или повлиять на боевые возможности России.