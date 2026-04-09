Военнослужащий 413 полка Сил беспилотных систем "Рейд" Иван Киричевский объяснил 24 Каналу, что вероятная поставка свидетельствует однозначно о широком политическом жесте.

Что свидетельствует о том, что это именно шведская ракета?

На опубликованном ВМС видео удара по газовой платформе в Черном море видно ракетные пуски с нестандартной квадратной пусковой установкой, в отличие от круглых контейнеров "Нептуна". В мире только 2 типа противокорабельных ракет имеют квадратные контейнеры – один отпадает, поэтому методом исключения эксперт предполагает, что это шведская ракета RBS-15 Mk 3 с дальностью 300 километров и боевой частью 200 килограмм.

В 2024 году шведское правительство заявляло о готовности передать этот тип вооружения. Швеция вернула эти ракетные установки в строй в январе 2022 года после российских провокаций в Балтийском море.

Передача этих ракет Украине – это широкий политический жест, который показывает готовность Швеции предоставить мощное вооружение. RBS-15 Mk 3 – это самые дальнобойные ракеты шведского производства. Если это подтвердится, то получается, что шведы просто взяли и дали то, что у них наиболее мощное, без рассказов о красных линиях и эскалации, в отличие от некоторых других стран, которые оправдываются нехваткой ресурсов,

– сказал Коричевский.

Россияне выпустили минимум 12 тысяч ракет, поэтому Украине нужно много разных ракет для использования по наземным целям и как инструмент ПВО.

Обратите внимание! Соучредитель украинской технологической компании Валерий Зарубин заявил, что сегодня относительно недорогие средства поражения способны наносить удары на расстоянии до 50 километров и при этом являются более экономически выгодными, чем использование артиллерийских снарядов. Уже сейчас на фронте задействованы украинские НРК и дроны-перехватчики. Следующий шаг — разработка дешевых ракет.

