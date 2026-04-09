Військовослужбовець 413 полку Сил безпілотних систем "Рейд" Іван Киричевський пояснив 24 Каналу, що ймовірне постачання свідчить однозначно про широкий політичний жест.

Що свідчить про те, що це саме шведська ракета?

На опублікованому ВМС відео удару по газовій платформі в Чорному морі видно ракетні пуски з нестандартною квадратною пусковою установкою, на відмінну від круглих контейнерів "Нептуна". У світі лише 2 типи протикорабельних ракет мають квадратні контейнери – один відпадає, тому методом виключення експерт припускає, що це шведська ракета RBS-15 Mk 3 з дальністю 300 кілометрів та бойовою частиною 200 кілограм.

У 2024 році шведський уряд заявляв про готовність передати цей тип озброєння. Швеція повернула ці ракетні установки в стрій у січні 2022 року після російських провокацій в Балтійському морі.

Передача цих ракет Україні – це широкий політичний жест, який показує готовність Швеції надати потужне озброєння. RBS-15 Mk 3 – це найбільш далекобійні ракети шведського виробництва. Якщо це підтвердиться, то виходить, що шведи просто взяли й дали те, що в них найбільш потужне, без розповідей про червоні лінії та ескалацію, на відміну від деяких інших країн, які виправдовуються браком ресурсів,

– сказав Коричевський.

Росіяни випустили мінімум 12 тисяч ракет, тому Україні потрібно багато різних ракет для використання по наземних цілях та як інструмент ППО.

Зверніть увагу! Співвласник української технологічної компанії Валерій Зарубін сказав, що сьогодні відносно недорогі засоби ураження здатні завдавати ударів на відстані до 50 кілометрів і при цьому є економічно вигіднішими, ніж використання артилерійських снарядів. Вже зараз на фронті діють українські НРК та дрони-перехоплювачі. Наступний крок – розробка дешевих ракет.

