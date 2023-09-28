Будут действовать эффектно, – Подоляк спрогнозировал усиление активности РДК и "Свобода России"
Добровольцы из легиона "Свобода России" и РДК будут продолжать рейды по территории страны-агрессора. Их действия будут приобретать новый масштаб.
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк поделился с 24 Каналом своими предположениями о развитии событий в регионах России.
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"Безусловно, они будут продолжать свои активные действия, масштабировать их. Мерой того, как будет ослабляться силовой контроль над регионами, эти действия будут выглядеть эффектно и масштабно", – отметил Подоляк.
По его словам, речь уже не о начале рейда, ведь он был раньше. Скорее всего, стартовал этап, когда накапливается эффект так называемого "расдергивания" внутри страны-агрессора.Обратите внимание! В начале сентября Русский добровольческий корпус начал новый рейд в приграничьи России. Вместе со смежными подразделениями он уничтожил работника ФСБ и ранил еще 10 оккупантов.
Еще раз о происхождении легиона и РДК
"Я не знаю, что такое ДРГ – у нас есть абсолютно легальные легион "Свобода России" и РДК. Это команды, созданные гражданами России, которые видят будущее своей страны иначе, чем эта узурпаторская династия Путина", – подчеркнул Подоляк.
Как известно, Украина координировала действия с российскими добровольцами только до госграницы, поэтому это исключительно их операция.Эксклюзивное интервью Михаила Подоляка появится в 17:00 на ютубе 24 Канала. Не пропустите!
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- Напомним, что активная фаза операции российских добровольцев началась еще в конце мая. Тогда добровольцы смогли зайти на 42 километра вглубь России и затрофеить вражескую технику.