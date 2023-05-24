Что-то пошло не так: в Белгородской области пропагандисты сетовали о "минах с неба"

Российские пропагандисты все же решили попытаться вернуться в "освобожденные от вражеских ДРГ" территории в Белгородской области. Снимая свои сюжеты, они столкнулись с неприятным и неожиданным сюрпризом.

В одном из городов на россиян с неба начали падать "неизвестные мины". Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Что произошло с оккупантами в "освобожденной" Белгородской области

Российские горе-журналисты 24 мая приехали в "героически освобожденные" город Грайворон и село Глотово. Там они решили снять несколько видео о том, как российские солдаты "тяжелыми силами выбивали с территории диверсионно-разведывательные группы".

Однако уже впоследствии на месте, где они находились, вдруг с неба посыпались неизвестные предметы. Оккупанты предположили, что это могли быть "мины".

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Конечно же пропагандисты сразу ринулись бежать от обстрелов. Почему-то они решили, что их микроавтобусы "наиболее безопасное место" в этом регионе.

Пока неизвестно, что именно прилетело по захватчикам. Также россияне не сообщали, есть ли пострадавшие в результате "пролета неизвестных мин".

Что известно об "освобождении" Белгородской области РДК

Чтобы "освободить" российские регионы от режима Путина, легион "Свобода России" и РДК провели совместную операцию Во время операции, которая началась 22 мая, уже уволили Козинку, Грайворон и Гору-Подол Белгородской области. По данным местных властей, двое гражданских были ранены, погибших нет.

Российские оккупанты после начала "освобождения" регионов от кремлевского режима объявили о реализацию плана "Эдельвейс" в Белгородской области. Цель плана собрать все силовые структуры России для антитеррористических действий.

Впоследствии неожиданно для всех губернатор Белгородской области 23 мая заявил о прекращение контртеррористической операции.

Однако российские повстанцы до сих пор продолжают свои действия по "освобождению" России от кремлевской диктатуры. Они опубликовали видео, где показали движение по территории России.

Украинская сторона, в отличие от россиян, не обстреливает вражескую территорию из своего оружия. Поэтому все попытки россиян обвинить нашу страну в агрессии являются лишь очередной ложью.