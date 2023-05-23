Данилов прокомментировал "волнение Кремля и Путина из-за Белгорода": что в этом беспокоит Украину
Источник:Алексей Данилов
В Кремле наконец-то отреагировали на бои в Белгородской области, но Украине на это безразлично. Единственное, что беспокоит украинцев – это то, что Путин все еще способен выражать это беспокойство.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов. Таким образом он отреагировал на озвученные сегодня в Кремле глубокая обеспокоенность ситуацией в Белгороде.
Смотрите также Медведев призвал "уничтожать крыс-диверсантов" в Белгороде и снова наговорил бред об ядерке
Что касается волнений Кремля и Путина из-за ситуации в Белгороде. Единственное, что в этом плане беспокоит украинцев – только то, что Путин пока имеет возможность выражать любую обеспокоенность, а не знакомиться в камере с материалами персонального уголовного дела,
– отметил Алексей Данилов.
Секретарь СНБО заметил, что этот день – приближается с максимальной скоростью. Только это беспокоит украинцев – когда Путин и его ставленники будут отвечать за военные преступления.
"Путин, что с лицом": как в Кремле реагируют на события в Белгороде
- Путинский муртад Дмитрий Песков заявил, что события в Белгороде вызывают "глубокие беспокойства", однако на самом деле, похоже, что жителей Белгорода вообще своими гражданами не считают.
- Да, Кремль даже не будет проводить специальное заседание Совета безопасности по ситуации в Белгородской области: его проведут планово ближе к концу недели
- Рупор Путина также затруднился ответить на вопрос, почему так называемая якобы "зачистка", как называет пропаганда, Белгородской области от "нападающих" продолжается уже более суток. Песков призвал спросить об этом правоохранителей, минобороны и ФСБ.