В России есть вещи, которые нас интересуют, например, редкоземельные металлы, – Трамп

Дональд Трамп заявил, что в России есть вещи, которые интересуют Соединенные Штаты. Речь идет о редкоземельных металлах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время встречи с Эммануэлем Макроном.

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Что Трамп сказал о России и редкоземельных металлах

Дональд Трамп заявил, что, как и в Украине, в России его интересуют редкоземельные металлы.

Он также отметил, что может посетить Москву, когда "все уладится". Но сказал, что для 9 мая визит – "слишком заблаговременный".

Американский президент также говорил, что война в Украине "способна перерасти в Третью мировую", но Соединенные Штаты "этого не допустят". В то же время Трамп высказал предположение, что войну России против Украины удастся урегулировать "в течение ближайших недель".

К слову, Дональд Трамп выразил надежду, что США удастся "очень быстро" подписать соглашение о полезных ископаемых с Украиной. Он утверждает, что эта договоренность якобы улучшит экономики обоих государств, а также вернет Америке "десятки миллиардов долларов и военное оборудование, отправленные в Украину".