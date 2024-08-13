Путин растерян: почему он преуменьшает масштаб событий на Курщине

Путин 12 августа созвал заседание совбеза по поводу событий в Курской области. Он говорил нервно и не захотел слушать доклад губернатора этого региона Смирнова, который озвучил, что ВСУ взяли под контроль 28 населенных пунктов Курщины. Путин боится сказать, что война пришла туда, откуда началась.

Об этом в эфире 24 Канала отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен, обратив внимание на то, что в Кремле опасаются признать, что российская власть не способна защитить свой народ и границы.

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Реакция на события на Курщине должна быть сигналом для Запада

По мнению Тизенгаузена, российской власти придется озвучить, что она не ожидала такого развития событий в Курской области и не может реагировать на это, применяя ядерную доктрину. Хотя Путин уже мог бы это сделать, но не делает.

В этом, по словам политтехнолога, важный сигнал для стран Запада. Ведь за это лето было стерто 2 красные линии: уже наносятся удары по России западным оружием и есть присутствие регулярной армии Украины на территории России.

"Как отреагировал Путин на это? Собрал 2 раза заседание совбеза. Сейчас в России пишут, что он нанесет страшный удар по центрам принятия решений. Да, он может атаковать Украину, использовав сотню ракет и дронов, но это уже было, ничего нового Путин не сможет сделать. Что он может нового придумать?", – озвучил политтехнолог.

Тизенгаузен заметил, что понемногу российская армия движется на Донецком направлении, но сейчас противнику пришлось часть своих войск оттуда забрать. Политтехнолог уверен, что повторное наступление на Харьковском направлении было существенно сорвано из-за событий в Курской области. Теперь враг вынужден туда частично перебрасывать силы, которые воевали на территории Украины.