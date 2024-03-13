Продолжение внутренних конфликтов: в ГУР объяснили, почему российские добровольцы не остановятся

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов прокомментировал рейд на территорию России бойцов РДК, легиона "Свобода России" и Сибирского батальона. Подразделения продолжают находиться на территории России и действуют там автономно и независимо.

Андрей Юсов назвал операцию российских добровольцев продолжением внутренних конфликтов на территории России.

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События в Курской и Белгородских областях – это продолжение внутренних конфликтов на территории так называемой Российской Федерации, которые активно разворачиваются после полномасштабного вторжения и преступной войны Путина и России против Украины. Это не первые подобные случаи, но на этот раз они, наверное, самые большие по масштабам и последствиям,

– заявил он в комментарии СМИ.

По словам представителя ГУР, действия российских добровольцев, атакующих Курскую и Белгородскую области, будут продолжены и, возможно, "будут иметь место и в других регионах".

Рейд российских добровольцев: что происходит