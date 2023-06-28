К концу лета будет еще несколько сюрпризов: командир РДК анонсировал новые рейды в Россию

Русский добровольческий корпус взял вынужденную паузу для передышки. Однако еще до конца лета может начаться новая операция по "освобождению" страны-агрессора.

Об этом 24 Каналу рассказал командир РДК Денис Никитин. По его словам, российские добровольцы могли бы присоединиться к мятежу Евгения Пригожина, если бы он не завершился так быстро.

Вашему вниманию Чем завершилась история РДК на Белгородщине

"До конца лета мы обязательно несколько приятных сюрпризов украинскому обществу сделаем", – анонсировал Никитин.

Рейд российских добровольцев будет продолжен: смотрите видео

РДК нуждается в отдыхе

Российские добровольцы взяли абсолютно безумный темп – между их операциями было всего 2 – 3 недели. А это все же очень сложные боевые задачи, нуждающиеся в подготовке и напряжении сил.

Поэтому РДК взял паузу для передышки, перегруппировки и обработки ошибок. Кроме того, все больше людей хотят присоединиться к Корпусу – их нужно научить и оснастить.

Рейд российских добровольцев: коротко

Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России" 1 июня сообщили, что начали "второй этап" операции на территории Белгородщины. Бойцы проводили рейд вблизи села Новая Таволжанка Шебекинского района.

3 июня российские добровольцы заявили о новой задаче – закрепиться в серой зоне в Белгородской области. Впоследствии на карте DeepState было отмечено, что 9,77 километра квадратных территории Белгородщины имеют неизвестный статус.

Первая фаза операции РДК и легиона "Свобода России" продолжалась 22 – 24 мая. Добровольцы заявили, что смогли зайти на 42 километра вглубь России и затрофеить оружие и технику.

. Украина координировала действия с ними только до госграницы.